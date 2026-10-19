Творці "Сімпсонів" повернуть "голос" Апу після років тиші: хто озвучить персонажа (фото)

Після багаторічної паузи творці культових "Сімпсонів" вирішили повернути власнику супермаркету Апу власний "голос". Новим актором, який буде озвучувати репліки власника Kwik-E-Mart, стане відомий актор і диктор серіалів і відеоігор.

Головний вибір творці мультсеріалу зробили на користь актора Суніл Малхотра, відомий за роботами в низці відеоігор і мультиплікацій. Про це повідомляє видання Variety.

Апу заговорив новим голосом після багаторічної паузи

ЗМІ пише, що продюсери шоу тримали в секреті ім'я нового актора, який вперше за 10 років озвучив одного з ключових комедійних персонажів другого плану. Після повернення Апу, виконавчий продюсер шоу Метт Селман сказав, що обидва персонажі та родина Нахасапімапетілон знову частіше з'являтимуться в "Сімпсонах".

"Ми любимо цього персонажа і хотіли повернути його розумно, у стилі "Сімпсонів", щоб він міг еволюціонувати. Ми раді тому, що Суніл уже приніс у цю роль, і з нетерпінням чекаємо побачити більше Апу в майбутньому", — говорить пан Селман.

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Раніше Апу озвучував актор Генк Азарія, однак його висвітлення персонажу викликало дуже гострі суперечки через "стереотипне зображення південноазійського продавця магазину". В 2021-му актор відмовився від цієї ролі, додавши, що відчуває власну відповідальність за "викривлене" сприйняття персонажа.

Апу повертається: чому Суніл Малхорта погодився на роль

Творці серіалу змушені були відсунути роль індійця та його родини на другий план на невизначений час. І коли нещодавно відродити Апу, шоураннери звернулися до агента актора Суніла Малхотри, який не очікував такої пропозиції.

"Коли мій агент зателефонував мені щодо прослуховування на "Сімпсонів", я точно знав, про яку саме роль йде мова, і ця ідея спочатку змусила мене відмовитися. Але, чесно кажучи, частина мене теж була зацікавлена. Минуло понад вісім років відтоді, як Апу виступав у шоу, і це змусило мене задуматися: а може вже щось змінилося в команді сценаристів? Чи могли б вони повернути його так, щоб визнати невдачі та вибачитися за минулі помилки? Чи можу я зробити персонажа своїм і якось повернути його на екран? І чи зможуть вони досягти всього цього у безпомилково "Сімпсонів" спосіб, який не розчарує фанатів?" — говорить актор.

Пан Малхотра каже, що він готовий був ризикнути ще раніше, але боявся зробити Апу заручником образу "стереотипного індуса". Однак коли пропозиція до ролі стала дійсною, диктор почав частіше говорити з продюсерами щодо планів на персонажа, якого повернуть на екрани "з максимальною ретельністю".

"Я б збрехав, якби не сказав, що найсолодшою частиною було те, що ми знову і знову в студії вимовляли ту справедливо наповнену люттю "Я — АПУ!" — від імені багатьох із нас — у студії, поки ми не зробили це ідеально. я справді відчуваю, що ми це зробили, і не можу дочекатися, коли фанати побачать більше Апу", — сказав Суніл Малхорта.

Раніше Фокус повідомляв про історію одного з творців культового шоу "Сімпсони". Метт Ґрейнінґ створив сім'ю жовтих аутсайдерів, що стали глобальним культурним кодом.

Згодом стало відомо, яке майбутнє передбачили "Сімпсони" в найближчому майбутньому. Легендарний мультсеріал виходить уже майже 40 років і часто передбачає майбутні події у реальному світі.