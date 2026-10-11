Арешт Трампа та контакт з інопланетянами: яке майбутнє передбачили "Сімпсони"

Легендарний мультсеріал "Сімпсони" виходить уже майже 40 років. Іноді він дивним чином передбачає майбутні події у реальному світі.

Коли у 2015 році Дональд Трамп оголосив про свій намір балотуватися на посаду президента США, це стало несподіванкою для багатьох людей, але не для шанувальників "Сімпсонів". Мультсеріал передбачив це ще у 2000 році. Це один із багатьох випадків, коли мультсеріал, наповнений сатирою на життя та суспільство у США, здається, передбачав майбутнє. Що з цих передбачень збулося і що ще може збутися? Про це пише Daily Star.

Президентство Трампа

В одній із серій 2000 року Барту Сімпсону показують його майбутнє. У ньому він — рок-музикант, що не реалізував себе, але його сестра Ліза стала президентом США. Вона обговорює зі своїми помічниками "бюджетну кризу", яку вона успадкувала від колишнього президента Трампа. У 2016 році Дональд Трамп уперше став президентом США, а в 2024 році повторив свій успіх. Але однією з особливостей його другого терміну є економічна невизначеність.

Видео дня

Також можна згадати серію 1994 року, де показано заголовок у газеті "Президент США заарештований". Трампа заарештували у 2023 році, хоча він пробув у в’язниці близько 20 хвилин і вийшов під заставу.

"Сімпсони" передбачили президентство Трампа за 16 років до його обрання Фото: Daily Star

Терористичний акт 11 вересня 2001 року

В одній із серій 1997 року є сцена, яка, здається, натякає на теракт 11 вересня та руйнування Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку.

Там показано рекламну брошуру, в якій йдеться про те, що можна скористатися транспортом у Нью-Йорку всього за 9 доларів на день. На задньому плані видніються вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру. Через це здається, що там написано "9/11", а це якраз 11 вересня.

Це схоже на пророцтво про теракт 11 вересня Фото: Daily Star

Чого варто очікувати в майбутньому, судячи з сюжетів "Сімпсонів"?

Контакт з інопланетянами

Протягом кількох останніх місяців за вказівкою Дональда Трампа Пентагон опублікував серію розсекречених документів, що стосуються НЛО. Це викликало чималий ажіотаж, адже деякі люди вважають, що в цих документах міститься інформація про інопланетян. Хоча офіційного підтвердження наявності позаземного розумного життя немає.

Але в одній із серій "Сімпсонів" Гомер Сімпсон вирішує, що знайшов інопланетянина, після того як випив багато алкоголю. Спочатку йому ніхто не вірить, але зрештою вони з Бартом все ж знімають таємничу істоту на камеру. Це може бути пророча серія, і нас чекає контакт з інопланетянами.

Технологічний збій

У 1995 році автори мультсеріалу застерігали від надмірної залежності людства від технологій. В одній із серій Гомер потрапляє у тривимірний кіберпростір. Зрештою його затягує в чорну діру і викидає назад у реальний світ, де над ним сміються перехожі. Можливо, це попередження про те, що нас чекає в майбутньому.

Кліматична катастрофа

В одній із серій 1992 року Гомер пропускає церковну службу через снігопад, а його дружина Мардж молиться за нього. Натомість Гомер вигадує власну релігію, а також свята, щоб не ходити на роботу.

Але через тиждень, поки родина перебуває в церкві, Гомер засинає на дивані з запаленою сигарою, через що в будинку спалахує пожежа. В епоху екстремальних погодних явищ і попереджень вчених про глобальне потепління це одного разу може бути сприйнято як метафора того, як ми проігнорували тривожні сигнали й обпеклися.

Нагадуємо, що, схоже, творці "Сімпсонів" передбачили переможця чемпіонату світу з футболу 2026 року ще в 1997 році.

Також нагадуємо, що на виборах мера в Перу переміг чоловік із незвичайним ім’ям Гітлер Муссоліні.