Арест Трампа и контакт с инопланетянами: какое будущее предсказали "Симпсоны"

Легендарный мультсериал “Симпсоны” выходит уже почти 40 лет. Иногда он удивительным образом предсказывает будущие события в реальном мире.

Когда в 2015 году Дональд Трамп объявил о своем намерении баллотироваться в президенты США, это стал неожиданностью для многих людей, но не для поклонников "Симпсонов". Мультсериал предсказал это еще в 2000 году. Это один из многих случаев, когда мультсериал, наполненный сатирой на жизнь и общество в США, кажется, предсказывал будущее. Что из этих предсказаний сбылось и что еще может сбыться? Об этом пишет Daily Star.

Президентство Трампа

В одной из серий 2000 года Барту Симпсону показывают его будущее. В нем он несостоявшийся рок-музыкант, но его сестра Лиза стала президентом США. Она обсуждает со своими помощниками "бюджетный кризис", доставшийся ей в наследство от бывшего президента Трампа. В 2016 году Дональд Трамп впервые стал президентом США, а в 2024 году повторил свой успех. Но одной из особенностей его второго срока является экономическая неопределенность.

Видео дня

Также можно вспомнить серию 1994 года, где показан заголовок в газете "Президент США арестован". Трамп был арестован в 2023 году, хотя пробыл в тюрьме около 20 минут и вышел под залог.

"Симпсоны" предсказали президентство Трампа за 16 лет до его избрания Фото: Daily Star

Теракт 11 сентября 2001 года

В одной из серий ​​1997 года есть сцена, которая, кажется указывает на теракт 11 сентября и разрушение Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Там показана рекламная брошюра, где говорится о том, что можно воспользоваться транспортом в Нью-Йорке всего за 9 долларов в день. На заднем плане виднеются башни-близнецы Всемирного торгового центра. Из-за этого кажется, что там написано "9/11", а это как раза 11 сентября.

Это похоже на пердсказание теракта 11 сентября Фото: Daily Star

Чего стоит ожидать в будущем, судя по сюжетам "Симпсонов"?

Контакт с инопланетянами

В течение нескольких последних месяцев по указанию Дональда Трампа Пентагон опубликовал серию рассекреченных документов, которые касаются НЛО. Это вызвало немалый ажиотаж, ведь некоторые люди считают, что в этих документах содержится информация об инопланетянах. Хотя официально подтверждения наличия внеземной разумной жизни нет.

Но в одной из серий "Симпсонов" Гомер Симпсон решает, что нашел инопланетянина, после того как выпил много алкоголя. Сначала ему никто не верит, но в итоге они с Бартом все же снимают таинственное существо на камеру. Это может быть пророческая серия и нас ждет контакт с инопланетянами.

Технологический сбой

В 1995 году авторы мультсериала предостерегали от чрезмерной зависимости человечества от технологий. В одной из серий Гомер попадает в трехмерное киберпространство. В конце концов его затягивает в черную дыру и выбрасывает обратно в реальный мир, где над ним смеются прохожие. Возможно, это предупреждение о том, что нас ждет в будущем.

Климатическая катастрофа

В одной из серий 1992 года Гомер пропускает церковную службу из-за снегопада, а его жена Мардж молится за него. Вместо Гомер придумывает собственную религию, а также праздники, чтобы не ходить на работу.

Но через неделю, пока семья находится в церкви, Гомер засыпает на диване с зажженной сигарой, из-за чего в доме начинается пожар. В эпоху экстремальных погодных явлений и предупреждений ученых о глобальном потеплении это однажды может быть воспринято как метафора того, как мы проигнорировали тревожные сигналы и обожглись.

Напоминаем, что, кажется, создатели "Симпсонов" предсказали победителя чемпионата мира по футболу 2026 года еще в 1997 году.

Также напоминаем, что на выборах мэра в Перу победил человек необычным именем Гитлер Муссолини.