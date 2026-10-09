Мэр с необычным именем: Гитлер Муссолини победил на выборах в Перу

Гитлер, Муссолини и Симеон Флорес из Перу победили на выборах с перевесом в 25 голосов в округе Керопальци с населением чуть более 730 человек в департаменте Уануко.

Он баллотировался от левоцентристской партии "Мир нации". Однако он не первый Гитлер, избранный в Перу, пишет Euronews.

Перуанец был избран мэром небольшого округа после победы на местных выборах с небольшим отрывом. 45-летний Гитлер Муссолини Симеон Флорес победил на выборах мэра в Керопальце, районе в провинции Лаурикоча в департаменте Уануко к северу от Лимы, баллотируясь от левоцентристской партии "Ahora Nación".

Он набрал 229 голосов — 34,5 % из 663 действительных бюллетеней в Керопальце — опередив своего ближайшего соперника, Гаспара Бенильде Осорио Самбрано из партии "Народное обновление Перу", набравшего 204 голоса, или 30,8%.

Видео дня

45-летний Гитлер Муссолини Симеон Флорес набрал 229 голосов в небольшом округе Керопалька Фото: Из открытых источников

Согласно официальным данным за 2024 год, численность населения этого района составляет чуть более 730 человек.

Кроме того, Симеон Флорес также возглавляет инвестиционную группу Simeon Sac в Пилко-Марка, в том же департаменте.

Голосование прошло в рамках региональных и муниципальных выборов, состоявшихся по всей стране после победы праворадикальной активистки Кейко Софии Фухимори на президентских выборах в Перу.

Также сообщается, что это не первый случай, когда человек по имени Гитлер завоевывает симпатии избирателей в этой южноамериканской стране.

Гитлер Альба из правоцентристской партии "Мы — Перу" занимал пост мэра ещё одного небольшого андского города Юнгар с 2011 по 2014 год.

В 2018 году он обогнал своего конкурента Леннина Владимира Родригеса Вальверде. Альба победил остальных кандидатов, набрав 47,7 % голосов.

Альба, называвший себя "добрым Гитлером", проводил кампанию под лозунгами "Гитлер возвращается" и "Гитлер с народом".

Кроме того, хирург Гитлер Сааведра был членом партии "Мы — это Перу" в Конгрессе Перу с 2021 года до своей смерти в 2024 году.

Для перуанцев не редкость выбирать для своих детей исторические или другие необычные имена, независимо от их негативных или спорных коннотаций.

Напомним, что пилот вертолета Плинио Висентин Жуниор баллотируется в Конгресс Бразилии под именем Плинио Трамп. Политик носит прическу, длинный оранжевый галстук и даже ходит, как Трамп.

Кроме того, буйвол-альбинос по имени Дональд Трамп в Бангладеш должен был стать жертвой ритуала во время ежегодного исламского праздника жертвоприношения. Однако неожиданная популярность и некоторое "сходство" с президентом США спасли его буквально в шаге от начала обряда.