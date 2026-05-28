Спасла популярность: в Бангладеш буйвол Дональд Трамп был "помилован" за шаг до жертвоприношения

Буйвол-альбинос по имени Дональд Трамп в Бангладеш должен был стать жертвой ритуала во время ежегодного исламского праздника жертвоприношения. Однако неожиданная популярность и некоторое "сходство" с президентом США его спасли буквально за шаг до действа.

Животное должны были торжественно забить во время праздника Ид аль-Адха на этой неделе, однако в последний момент его "помиловали". Об этом пишет издание The New York Post.

Бангладешский буйвол стал знаменитым после облетевших весь мир кадров, на которых его аккуратно зачесанная челка привлекла внимание пользователей. После этого животное прозвали шутливо "Дональдом Трампом".

Как пишет агентство Reuters, редкое животное весом около 700 килограммов уже успели продать на жертвоприношение, которое должно было состояться 28 мая. Однако всего за день до этого министр внутренних дел отдал приказ спасти животное, а покупателю возместить потраченные средства. В министерстве объяснили, что приняли такое решение "из соображений безопасности", а также из-за "чрезвычайного интереса общественности".

Буйвол по имени Дональд Трамп был спасен и передан в зоопарк

Владелец животного, 38-летний Зия Уддин Мридха, продал его за несколько недель до праздника Ид. Он и подумать не мог тогда, что его буйвол станет настоящей звездой, а к его челке будет приковано внимание всего мира.

Сходство буйвола с американским лидером заметил первым младший брат Мридхи. Однако он отметил: характер животного совсем отличается от характера Дональда Трампа.

"Он очень спокойный по своей природе. Буйволы-альбиносы обычно миролюбивы и не становятся агрессивными, если их не провоцировать", — пояснил младший Мридха.

После вспышки популярности к ферме начали съезжаться массово люди, чтобы увидеть буйвола, который имеет общие черты с действующим главой Белого дома.

Сейчас буйвол-счастливчик отправился на зеленые пастбища в пределах национального парка страны. СМИ отмечают, что хотя буйволы-альбиносы являются редкими для Бангладеш, однако именно интернет-популярность в итоге стала спасением для животного.

