Незваные гости: семья медведей решила присоединиться к свадебной церемонии (видео)

В США одна супружеская пара делала снимки во время свадебной церемонии, когда фотограф заметила на дереве двух черных медведей. Животные внимательно наблюдали за действом, а их присутствие активно начали обсуждать в сети.

Фотограф заметила медвежью семью и с юмором сказала, что их "сюда не приглашали". Курьезный эпизод появления лесных жителей выложил развлекательный портал ViralHog.

Ролик с животными набрал более 46 тысяч лайков и 2 млн просмотров и стал вирусным в соцсетях. Во время церемонии супруги, родители невесты и их дочь позировали для фотосессии, когда мастер фотографий заметила на деревьях странные тени.

Когда она присмотрелась тщательнее, то поняла — на ветвях деревьев виднелась семья черных медведей: вероятно, мама и ее дети. Женщина не растерялась и сказала: "Вы не в списке приглашенных".

"Мы имеем некоторых неожиданных гостей на свадебной церемонии", — подписала фотограф свой ролик.

После курьезного появления животных в кадре, свадебная церемония продолжилась без эксцессов и прошла на позитивной ноте. Дальнейшая судьба медведей автор ролика не рассказала.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному ролику, пользователи с юмором и иронией отреагировали на курьез на свадьбе пары в США. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Какие милые мишки!";

"Шпионы на деревьях";

"Ну дайте и им что-то. Что зря пришли вот на угощение?";

"Если бы медведи были близко, было бы очень невесело".

Ранее Фокус сообщал о том, как полиция спасла четвероногого на дереве. В штате Нью-Йорк местные заметили черного медведя, который залез на дерево и пробыл там более четырех часов.

Впоследствии стало известно, что медведь ночью устроил "ревизию" в магазине. Хозяин заведения говорит, что медведь сломал дверь и замок одним ударом лапы, после чего полез искать вкусности и еду на прилавке его торговой точки.