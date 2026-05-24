Незвані гості: сім'я ведмедів вирішила приєднатися до весільної церемонії (відео)

У США одне подружжя робило знімки під час весільної церемонії, коли фотографиня помітила на дереві двох чорних ведмедів. Тварини уважно спостерігали за дійством, а їхню присутність активно почали обговорювати в мережі.

Фотографиня помітила ведмежу родину та з гумором сказала, що їх "сюди не запрошували". Курйозний епізод появи лісових мешканців виклав розважальний портал ViralHog.

Ролик із тваринами набрав понад 46 тисяч лайків і 2 млн переглядів і став вірусним у соцмережах. Під час церемонії одного подружжя, батьки нареченої та їх дочка позували для фотосесії, коли майстерка світлин помітила на деревах дивні тіні.

Коли вона придивилися ретельніше, то зрозуміла — на гілках дерев виділа родина чорних ведмедів: ймовірно, мама та її діти. Жінка не розгубилася та сказала: "Ви не в списку запрошених".

"Ми маємо деяких неочікуваних гостей на весільній церемонії", — підписала фотографиня свій ролик.

Відео дня

Після курйозної появи тварин у кадрі, весільна церемонія продовжилася без ексцесів і минула на позитивній ноті. Подальша доля ведмедів авторка ролика не розповіла.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного ролика, користувачі з гумором та іронією відреагували на курйоз на весіллі пари в США. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Які милі ведмедики!";

"Шпигуни на деревах";

"Ну дайте і їм щось. Що дарма прийшли ото на частування?";

"Якби ведмеді були близько, було би дуже невесело".

Раніше Фокус повідомляв про те, як поліція врятувала чотирилапого на дереві. У штаті Нью-Йорк місцеві помітили чорного ведмедя, який заліз на дерево та пробув там понад чотири години.

Згодом стало відомо, що ведмідь вночі влаштував "ревізію" в магазині. Хазяїн закладу каже, що ведмідь зламав двері і замок одним ударом лапи, після чого поліз шукати смаколики та їжу на прилавку його торгівельної точки.