Врятувала популярність: у Бангладеш буйвол Дональд Трамп був "помилуваний" за крок до жертвоприношення

Буйвол-альбінос на ім'я Дональд Трамп у Бангладеш мав стати жертвою ритуалу під час щорічного ісламського свята жертвопринесення. Проте несподівана популярність і деяка "схожість" до президента США його врятували буквально за крок до дійства.

Тварину мали урочисто забити під час свята Ід аль-Адха цього тижня, однак в останній момент його "помилували". Про це пише видання The New York Post.

Бангладеський буйвол став знаменитим після кадрів, які облетіли увесь світ, на яких його акуратно зачесаний чуб привернув увагу користувачів. Після цього тварину прозвали жартівливо "Дональдом Трампом".

Як пише агентство Reuters, рідкісну тварину вагою близько 700 кілограмів вже встигли продати на жертвоприношення, яке мало відбутися 28 травня. Проте всього за день до цього міністр внутрішніх справ віддав наказ врятувати тварину, а покупцеві відшкодувати витрачені кошти. У міністерстві пояснили, що ухвалили таке рішення "з міркувань безпеки", а також через "надзвичайний інтерес громадськості".

Буйвол на ім'я Дональд Трамп був порятований і переданий до зоопарку

Власник тварини, 38-річний Зія Уддін Мрідха, продав її за кілька тижнів до свята Ід. Він і подумати не міг тоді, що його буйвол стане справжньою зіркою, а до його чубчика буде прикута увага всього світу.

Схожість буйвола з американським лідером помітив першим молодший брат Мрідхи. Проте він наголосив: характер тварини зовсім відрізняється від характеру Дональда Трампа.

"Він дуже спокійний за своєю природою. Буйволи-альбіноси зазвичай миролюбні і не стають агресивними, якщо їх не провокувати", — пояснив молодший Мрідха.

Після спалаху популярності до ферми почали з'їжджатися масово люди, аби побачити буйвола, який має спільні риси з чинним главою Білого дому.

Зараз буйвол-щасливець вирушив на зелені пасовища у межах національного парку країни. ЗМІ відзначають, що хоча буйволи-альбіноси є рідкісними для Бангладеш, проте саме інтернет-популярність у підсумку стала порятунком для тварини.

