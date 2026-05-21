Пес з першого укусу "вполював" дрон і став зіркою мережі: без підготовки і без зброї (відео)

Під час турніру з бойових мистецтв бездомний пес вибіг на майданчик та з кількох спроб збив дрон, який літав навколо, розповіли у мережі. Подія відбулась у Туреччині. Глядачі зааплодували, а коментатори зауважили, що тварина схожа на Брюса Лі і що собаки захистять людство від повстання машин.

Відео з комічними кадрами з собакою і дроном з'явилось у мережі 20 травня. Запис, тривалістю пів хвилини, опублікував користувач з ніком Thebestfigen у X. Зауважується, що тварина начебто долучилась до турніру з бойових мистецтв і "вирішила" показати що уміє. Для цього собака зробила кілька вправних стрибків і дістала дрон, який летів на висоті близько двох метрів. Глядачі, які стали свідками подіями, плескали в долоні та кричали, коли побачили збиття, ідеться у дописі.

Запис показав, як пес вибіг на майданчик, коли бійці показували свої уміння. За мить у поле зору потрапив квадрокоптер. Собака зробив кілька стрибків, але пристрій був надто високо і його не вдавалось вхопити. Врешті оператор безпілотника вирішив спустись нижче, і пес цим скористався: в секунду підстрибнув і вкусив дрон.

"Одним укусом він збив дрон прямо під час виступу", — написали у мережі, зауваживши, що публіка була в захваті і у пса з'явився свій фан-клуб.

Кадри з пригодами собаки на турнірі зібрали майже 40 тис. переглядів та майже сотню коментарів. У одних коментарях жартували, що пси захистять людство від машин, у інших — турбувались за здоров'я тварини, яка могла поранитись об пропелери.

Пригоди з тваринами — реакції на історію з псом та дроном. Фото: Скриншот

Пошук у мережі показав, що подія з собакою та дроном могла відбутись під час святкування 19 травня Дня молоді та спорту в Туреччині: про це свідчить, серед іншого, національний прапор, який потрапив в кадр. Захід відбувався на стадіоні. Спортсмени показували свої уміння просто неба, але не ясно, чи то справді був турнір чи показові виступи.

