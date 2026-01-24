"Знайдіть нас": чоловік їхав додому і помітив дивних "істот" у горі листя на ганку (відео)

Мешканець США повертався додому через одну з вулиць передмістя та помітив, що в купі листя ховалися "незвичні" тварини. Користувачі в мережі пожартували, що рівень маскування тварин був "феноменальним".

Автор ролика додав, що не очікував побачити двох лабрадорів у купі листя, які явно знайшли зручне місце для схованки. Відповідні кадри з собаками було розміщено на одному з форумів Reddit.

Повідомлення чоловіка стало популярним — за майже вісім годин на форумі ролик відзначили понад 33 тисячами реакцій та десятками коментарів. На відео видно, як чоловік знімає купу листя під час поїздки додому, але помічає там "дивні фігури".

"Живеш найкраще життя восени. Не те, що я очікував побачити під час поїздки", — підписав свій ролик чоловік.

Коли автор відео під'їхав ближче, то поміж купою листя можна помітити двох собак породи лабрадорів. Вони явно добре облаштувалися в цій купі листя на ганку та дивилися у бік автора кадрів, який повертався додому.

Наразі точно невідомо, де та коли було знято ці кадри. Сам автор повідомлення не вказав подробиць, однак користувачі мережі вважають, що відео зняли восени минулого року в одному з північно-східних районів США.

У коментарях до популярного ролика, юзери зі сарказмом коментували побачені кадри. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Схованка крутіше за будиночок на дереві. Феноменально сховалися";

"Маскування топрівня: коли господар шукає, а не може знайти";

"І що ж вони робили там? Думаю, що полювали ясно на сусідського кота";

"Вони кажуть прямо: "Чого витріщився? Їдь давай, не пали нашої схованки";

"Ми тут! Спробуйте і знайдіть нас!".

