Дівчина перевірила домашню камеру і не повірила, чим займається її хлопець із собакою (відео)

Коли чоловік раптово перестав відповідати на дзвінки, його партнерка вирішила перевірити домашню камеру відеоспостереження і побачила сцену, до якої була абсолютно не готова.

У вірусному відео спочатку показано, що жінка в медичній формі перебуває на роботі, а потім видно зображення з камери відеоспостереження. Ролик опублікований у TikTok на акаунті @koda.corso подивилися понад 3 млн разів.

"Мій хлопець не відповідав на повідомлення, тому я вирішила перевірити камеру вдома", — підписала вона відеоролик.

Коли запис перемикається на зображення з камери відеоспостереження, стає зрозуміло, чим був зайнятий хлопець дівчини. Чоловік грався і возився з їхнім собакою, великим кане корсо на прізвисько Кода. Замість відповіді на дзвінки він виявився повністю зануреним у своєрідну "боротьбу" з вихованцем, яка і розсмішила мільйони глядачів.

Відео дня

Реакція соцмереж

Ролик моментально розійшовся мережею і зібрав понад 3 мільйони переглядів. Коментарі виявилися не менш ефектними, ніж саме відео.

"Схоже на нерівний бій. У собаки явно є досвід у ММА";

"Небезпечно — так пес може стати чемпіоном UFC";

"Він був занадто зайнятий боротьбою за своє життя".

Знайшлися й ті, хто став на бік пса: "Захист Корсо просто неймовірний". Власниця з гумором підтримала хвилю жартів, написавши: "Здається, він переміг".

Що відомо про кане корсо

За даними American Kennel Club, кане корсо — це велика і дуже сильна робоча порода, виведена в Італії для охорони ферм і маєтків. Ці собаки можуть важити понад 45 кілограмів, відрізняються м'язистою статурою, інтелектом і вираженими захисними інстинктами. За всієї прихильності до сім'ї їм необхідні структуровані заняття і вже точно не "борцівські поєдинки" з господарями.

Експерти підкреслюють, що через розміри та впевнений характер кане корсо потребують раннього дресирування та постійної соціалізації. За умови правильного виховання вони відмінно реагують на позитивне підкріплення і прагнуть догодити власнику, не намагаючись зайняти домінантну роль.

В American Kennel Club попереджають, що ця порода підходить не всім. Сила та габарити можуть бути надто серйозним випробуванням для родин із маленькими дітьми.

