Девушка проверила домашнюю камеру и не поверила, чем занимается ее парень с собакой (видео)

Когда мужчина внезапно перестал отвечать на звонки, его партнерша решила проверить домашнюю камеру видеонаблюдения и увидела сцену, к которой была совершенно не готова.

В вирусном видео сначала показано, что женщина в медицинской форме находится на работе, а затем видно изображение с камеры видеонаблюдения. Ролик опубликованный в TikTok на аккаунте @koda.corso посмотрели более 3 млн раз.

"Мой парень не отвечал на сообщения, поэтому я решила проверить камеру дома", — подписала она видеоролик.

Когда запись переключается на изображение с камеры видеонаблюдения, становится ясно, чем был занят парень девушки. Мужчина играл и возился с их собакой, большим кане корсо по кличке Кода. Вместо ответа на звонки он оказался полностью погружен в своеобразную "борьбу" с питомцем, которая и рассмешила миллионы зрителей.

Відео дня

Реакция соцсетей

Ролик моментально разошелся по сети и собрал более 3 миллионов просмотров. Комментарии оказались не менее эффектными, чем само видео.

"Похоже на неравный бой. У собаки явно есть опыт в ММА";

"Опасно — так пес может стать чемпионом UFC";

"Он был слишком занят борьбой за свою жизнь".

Нашлись и те, кто встал на сторону пса: "Защита Корсо просто невероятна". Владелица с юмором поддержала волну шуток, написав: "Кажется, он победил".

Что известно о кане корсо

По данным American Kennel Club, кане корсо это крупная и очень сильная рабочая порода, выведенная в Италии для охраны ферм и поместий. Эти собаки могут весить более 45 килограммов, отличаются мускулистым телосложением, интеллектом и выраженными защитными инстинктами. При всей привязанности к семье им необходимы структурированные занятия и уж точно не "борцовские поединки" с хозяевами.

Эксперты подчеркивают, что из-за размеров и уверенного характера кане корсо нуждаются в ранней дрессировке и постоянной социализации. При правильном воспитании они отлично реагируют на позитивное подкрепление и стремятся угодить владельцу, не пытаясь занять доминирующую роль.

В American Kennel Club предупреждают, что эта порода подходит не всем. Сила и габариты могут быть слишком серьезным испытанием для семей с маленькими детьми.

Ранее Фокус сообщал, что:

Украинка держит петуха в доме вместо кота или собаки. Женщина рассказывает, что воспринимает кур не как сельскохозяйственных животных, а как полноценных домашних любимцев.

Кошка впервые увидела снег и сделала то, чего никто не ожидал. Ролик изначально опубликованный в Instagram быстро разлетелся по соцсетям, а некоторые пользователи в комментариях в шутку решили, что перед ними вовсе "хаски в кошачьем теле".

Также стало известно, что кот 5 месяцев выживал в горах с дикими животными. Его нашли сотрудники канадского провинциального парка, после чего местные жители организовали для него многоэтапное путешествие, чтобы он успел вернуться к семье к Рождеству.