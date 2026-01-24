"Найдите нас": мужчина ехал домой и заметил странных "существ" в горе листьев во дворе (видео)

Житель США возвращался домой через одну из улиц пригорода и заметил, что в куче листьев прятались "необычные" животные. Пользователи в сети пошутили, что уровень маскировки животных был "феноменальным".

Автор ролика добавил, что не ожидал увидеть двух лабрадоров в куче листьев, которые явно нашли удобное место для укрытия. Соответствующие кадры с собаками были размещены на одном из форумов в Reddit.

Сообщение мужчины стало популярным — за почти восемь часов на форуме ролик отметили более 33 тысячами реакций и десятками комментариев. На видео видно, как мужчина снимает кучу листьев во время поездки домой, но замечает там "странные фигуры".

"Живешь лучшую жизнь осенью. Не то, что я ожидал увидеть во время поездки", — подписал свой ролик мужчина.

Когда автор видео подъехал ближе, то между кучей листьев можно заметить двух собак породы лабрадоров. Они явно хорошо обустроились в этой куче листьев во дворе и смотрели в сторону автора кадров, который возвращался домой.

Пока точно неизвестно, где и когда были сняты эти кадры. Сам автор сообщения не указал подробностей, однако пользователи сети считают, что видео сняли осенью прошлого года в одном из северо-восточных районов США.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному ролику, юзеры с сарказмом комментировали увиденные кадры. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Тайник круче домика на дереве. Феноменально спрятались";

"Маскировка топ-уровня: когда хозяин ищет, а не может найти";

"И что же они делали там? Думаю, что охотились ясно на соседского кота";

"Они говорят прямо: "Чего пялишься? Езжай давай, не пали наш тайник";

"Мы здесь! Попробуйте и найдите нас!".

