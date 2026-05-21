Пес с первого укуса "поймал" дрон и стал звездой сети: без подготовки и без оружия (видео)

Во время турнира по боевым искусствам бездомный пес выбежал на площадку и с нескольких попыток сбил дрон, который летал вокруг, рассказали в сети. Событие произошло в Турции. Зрители зааплодировали, а комментаторы отметили, что животное похоже на Брюса Ли и что собаки защитят человечество от восстания машин.

Видео с комическими кадрами с собакой и дроном появилось в сети 20 мая. Запись, продолжительностью полминуты, опубликовал пользователь с ником Thebestfigen в X. Отмечается, что животное будто бы присоединилось к турниру по боевым искусствам и "решило" показать что умеет. Для этого собака сделала несколько ловких прыжков и достала дрон, который летел на высоте около двух метров. Зрители, которые стали свидетелями событиями, хлопали в ладоши и кричали, когда увидели сбивание, говорится в заметке.

Запись показала, как пес выбежал на площадку, когда бойцы показывали свои умения. Через мгновение в поле зрения попал квадрокоптер. Собака сделала несколько прыжков, но устройство было слишком высоко и его не удавалось ухватить. Наконец оператор беспилотника решил спуститься ниже, и пес этим воспользовался: в секунду подпрыгнул и укусил дрон.

"Одним укусом он сбил дрон прямо во время выступления", — написали в сети, отметив, что публика была в восторге и у пса появился свой фан-клуб.

Кадры с приключениями собаки на турнире собрали почти 40 тыс. просмотров и почти сотню комментариев. В одних комментариях шутили, что псы защитят человечество от машин, в других — беспокоились за здоровье животного, которое могло пораниться о пропеллеры.

Фото: Скриншот

Поиск в сети показал, что событие с собакой и дроном могло произойти во время празднования 19 мая Дня молодежи и спорта в Турции: об этом свидетельствует, среди прочего, национальный флаг, который попал в кадр. Мероприятие проходило на стадионе. Спортсмены показывали свои умения под открытым небом, но не ясно, действительно ли это был турнир или показательные выступления.

