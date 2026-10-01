Прическа, галстук и походка: политик копирует образ президента США, чтобы победить на выборах

Пилот вертолета Плиньо Висентин Жуниор баллотируется в Конгресс Бразилии под именем Плиньо Трамп. Политик ходит с прической, длинным оранжевым галстуком и даже с походкой Трампа.

Кроме того, он ездит на винтажном автомобиле Pontiac Grand Ville по улицам юго-восточного штата Бразилии Минас-Жерайс с американским флагом, пишет WRAL.

59-летний политик впервые баллотируется в Конгресс. В таком образе он будет до 4 октября, когда завершится предвыборная кампания.

Выборы в Бразилии

"Трамп симпатичный, культовый. Над мной почти никто не смеялся. Большинство людей улыбаются и обнимают меня", — говорит мужчина о своей оригинальной предвыборной кампании.

Сообщается, что такие кандидаты, как Плинио Трамп, являются частью бразильской традиции, берущей начало в 1959 году и насчитывающей почти восемь десятилетий. Независимо от того, называют ли их кандидатами или шуточными кандидатами, они привносят уникальный опыт в выборы в Конгресс.

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Однако для того чтобы баллотироваться, они должны быть членами одной из 30 политических партий Бразилии и соответствовать тем же требованиям к участию, что и другие кандидаты.

В этом году в выборах в Бразилии принимают участие более 7800 кандидатов, баллотирующихся в Конгресс, и ещё больше людей баллотируются в законодательные органы штатов.

"Барак Обама" и "Мик Джаггер" участвуют в выборах

Трамп — не единственный американский политик, у которого есть поклонники среди кандидатов в Конгресс Бразилии.

Энрике Барак Обама, настоящее имя которого — Клаудио Энрике душ Анжос, имеет ещё более амбициозные планы. После предыдущих выборов на должность в Рио-де-Жанейро он претендует на одно из двух мест в Сенате в округе, где расположена столица Бразилии. Но 57-летний мужчина мало похож на бывшего президента США.

Еще один кандидат-новичок, Мик Джаггер, настоящее имя которого — Волси Каликсто Виейра, баллотируется на место в законодательном органе центрального штата Гояс. Он — обычный 66-летний работник.

Другие кандидаты избегают имитации знаменитостей и вместо этого используют запоминающиеся псевдонимы, например, "Бабушка цунами", а также "Одинокий парень".

Напомним, что буйвол-альбинос по имени Дональд Трамп в Бангладеш должен был стать жертвой ритуала во время ежегодного исламского праздника жертвоприношения. Однако неожиданная популярность и некоторое "сходство" с президентом США спасли его буквально в шаге от начала обряда.

Кроме того, в США семья медведей внезапно решила присоединиться к свадебной церемонии.