Зачіска, краватка й хода: політик повторює образ президента США, щоб перемогти на виборах

Пілот гелікоптера Плініо Вісентін Жуніор балотується в Конгрес Бразилії під іменем Плініо Трамп. Політик ходить із зачіскою, довгою оранжевою краваткою і навіть ходою Трампа.

Також він їздить на вінтажному авто Pontiac Grand Ville вулицями південно-східного штату Бразилії Мінас-Жерайс з американським прапором, пише WRAL.

59-річний політик вперше балотується до Конгресу. У такому образі він буде до 4 жовтня, коли занічиться виборча кампанія.

Вибори у Бразилії

"Трамп симпатичний, культовий. Мало хто наді мною глузував. Більшість людей посміхаються та обіймають мене", — каже чоловік про свою оригінальну виборчу кампанію.

Повідомляється, що такі кандидати, як Плініо Трамп, є частиною бразильської традиції з 1959 року, яка охоплює майже вісім десятиліть. Незалежно від того, чи називають їх кандидатами чи кандидатами-жартами, вони додають унікальний досвід у вибори до Конгресу.

Видео дня

Але, щоб балотуватися, вони мають бути членами однієї з 30 політичних партій Бразилії та відповідати тим самим вимогам для участі, що й інші кандидати.

Цього року у виборах в Бразилії беруть участь понад 7800 кандидатів, які балотуються в Конгрес, і ще більше людей балотуються до законодавчих органів штатів.

"Барак Обама" та "Мік Джаггер" беруть участь у виборах

Трамп — не єдиний американський політик, який має шанувальників у перегонах до Конгресу Бразилії.

Енріке Барак Обама, справжнє ім'я якого Клаудіо Енріке душ Анжос, має ще більші амбіції. Після попередніх балотувань на посаду в Ріо-де-Жанейро він претендує на одне з двох місць у Сенаті в окрузі, де розташована столиця Бразилії. Але 57-річний чоловік мало схожий на колишнього президента США.

Ще один кандидат-новачок, Мік Джаггер, справжнє ім'я якого Волсі Каліксто Вієйра, балотується на місце в законодавчому органі центрального штату Гояс. Він звичайний 66-річний працівник.

Інші кандидати уникають імітації знаменитостей і натомість використовують помітні псевдоніми, наприклад, "Бабуся цунамі", а також "Самотній хлопець".

Нагадаємо, що буйвол-альбінос на ім'я Дональд Трамп у Бангладеш мав стати жертвою ритуалу під час щорічного ісламського свята жертвопринесення. Проте несподівана популярність і деяка "схожість" до президента США його врятували буквально за крок до дійства.

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