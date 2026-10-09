Мер із незвичайним ім'ям: Гітлер Муссоліні переміг на виборах у Перу

Гітлер Муссоліні Сімеон Флорес з Перу переміг на виборах з перевагою в 25 голосів в окрузі Керопальці з населенням трохи більше 730 осіб у департаменті Уануко.

Він балотувався від лівоцентристської партії "Світ нації". Але він не перший обраний Гітлер у Перу, пише Euronews.

Перуанець був обраний мером невеликого округу після перемоги на місцевих виборах з невеликим відривом. 45-річний Гітлер Муссоліні Сімеон Флорес переміг на виборах мера в Керопальці, районі в провінції Лаурікоча в департаменті Уануко на північ від Ліми, балотуючись від лівоцентристської партії Ahora Nación.

Він отримав 229 голосів — 34,5% з 663 дійсних бюлетенів у Керопальці — випередивши свого найближчого суперника, Гаспара Бенільде Осоріо Самбрано з партії "Народне оновлення Перу", який отримав 204 голоси, або 30,8%.

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45-річний Гітлер Муссоліні Сімеон Флорес отримав 229 голосів у невеликому окрузі Керопалька Фото: З відкритих джерел

Згідно з офіційними даними за 2024 рік, населення цього району оцінюється в трохи більше 730 осіб.

Крім тогого, Сімеон Флорес також керує інвестиційною групою Simeon Sac у Pillco Marca, в тому ж департаменті.

Голосування було частиною регіональних та муніципальних виборів, що відбулися по всій країні після перемоги праворадикальної активістки Кейко Софії Фухіморі на президентських виборах в Перу.

Також повідомляється, що це не перший випадок, коли людина на ім'я Гітлер завойовує прихильність виборців у цій південноамериканській країні.

Гітлер Альба з правоцентристської партії "Ми — Перу" обіймав посаду мера ще одного невеликого андського міста Юнгар з 2011 по 2014 рік.

У 2018 році він обійшов свого конкурента Ленніна Володимира Родрігеса Вальверде. Альба переміг інших кандидатів, отримавши 47,7% голосів.

Альба, який називав себе "добрим Гітлером", проводив кампанію під гаслами "Гітлер повертається" та "Гітлер з народом".

Також хірург Гітлер Сааведра був членом партії "Ми — це Перу" в конгресі Перу з 2021 року до своєї смерті у 2024 році.

Для перуанців не є рідкістю обирати історичні або інші незвичайні імена для своїх дітей, незалежно від негативних чи суперечливих конотацій.

Нагадаємо, що пілот гелікоптера Плініо Вісентін Жуніор балотується в Конгрес Бразилії під іменем Плініо Трамп. Політик ходить із зачіскою, довгою оранжевою краваткою і навіть ходою Трампа.

Також буйвол-альбінос на ім'я Дональд Трамп у Бангладеш мав стати жертвою ритуалу під час щорічного ісламського свята жертвопринесення. Проте несподівана популярність і деяка "схожість" до президента США його врятували буквально за крок до дійства.