Кайли Миноуг, G-Flip и другие: в Австралии призывают "разобраться" с последствиями ИИ для индустрии

Австралийские политики и представители музыкантов бьют тревогу в связи с активным использованием ИИ при написании и создании музыкального контента. Основными темами дискуссии являются нарушение авторских прав и прямой финансовый ущерб.

Международная конфедерация музыкальных издателей (ICMP), представляющая компании Sony, Warner, Universal и группы независимых издателей, отмечает усиление давления со стороны владельцев алгоритмов искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Guardian.

По словам представителя ICMP Джона Фелана, владельцы компаний, занимающихся искусственным интеллектом, хотят изменить законодательство, чтобы использовать произведения, защищенные авторским правом, для обучения искусственного интеллекта без выплаты компенсации. Он добавляет, что компании оказывают давление на правительство Канберры, а в случае отказа — угрожают прекратить инвестировать в Австралию.

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"Музыкальные, кино-, медиа- и новостные организации выражали обеспокоенность тем, что правительство (Австралии — ред.) лоббируется глобальными технологическими компаниями за закрытыми дверями с целью ослабить австралийские законы об авторском праве для обучения моделей ИИ, не предоставляя компенсации творческому сектору. Но члены правительства и оппозиции парламентского комитета по искусственному интеллекту, похоже, на этой неделе вновь рассмотрели этот вопрос, охарактеризовав текущую ситуацию как тупик", — пишут журналисты.

Прецедент с музыкой Кайли Миноуг: что будет дальше с ИИ и музыкой

СМИ отмечают, что ICMP получила доказательства того, как Google Gemini использует тексты и фрагменты из песен и текстов таких исполнителей, как Кайли Миноуг, G-Flip, Hilltop Hoods и Ник Кейв. Подобную тенденцию заметили в алгоритмах ИИ и их действиях на YouTube — там было выявлено более 12 млн композиций, которые ИИ выбрал для обучения.

Несмотря на ожесточённую дискуссию об авторском праве и его защите, о которой ранее говорил глава австралийского правительства Энтони Албанезе, в парламенте продолжаются обсуждения по вопросу его реализации. Глава парламентской комиссии Джо Бриски и её заместитель Джонатан Даниам считают, что правительство должно ввести регулирование в области авторского права и его защиты от ИИ.

"Мир очень внимательно следит за тем, что делает Австралия. Справедливо сказать, что глобальная музыкальная индустрия, а также все творческие индустрии мира, с которыми мы сотрудничаем, шокированы идеей какого-либо устава или соглашения, которое могло бы вмешиваться в то, как австралийские отрасли работают и заключают контракты по всему миру", — говорит Джон Фелан о наболевшем вопросе авторских прав и ИИ в Австралии.

СМИ отмечает, что Австралия входит в число 62 стран мира, где владельцы алгоритмов искусственного интеллекта и правительства сталкиваются с вопросом авторских прав и их защиты. В Канберре убеждены, что окончательный исход этой истории будет иметь далеко идущие последствия для отрасли и всего мира в случае принятия закона в пользу искусственного интеллекта и его владельцев.

Ранее Фокус сообщал о том, как искусственный интеллект "взломал" правительство Австралии. Агент ИИ "взломал" портал Medicare, на котором публикуются статистические данные о национальном медицинском страховании Австралии.

Впоследствии стало известно, как ИИ создает и уничтожает рабочие места для людей. Экономический обозреватель Энни Лоури отмечает, что в любом варианте будущего для человека найдётся место.