Кайлі Міноуг, G-Flip та інші: в Австралії закликають "розібратися" з насідками ШІ для індустрії

Австралійські політики та представники музикантів б'ють на сполох через активне використання ШІ в написанні та створенні музичного контенту. Найбільшим предметом дискусії є порушення авторських прав і прямі фінансові збитки.

Міжнародна конфедерація музичних видавців (ICMP), яка представляє компанії Sony, Warner, Universal і групи незалежних видавців говорить про зростання тиску з боку власників ШІ-алгоритмів. Про це повідомляє The Guardian.

За словами представника ICMP Джона Фелана, власники ШІ-компаній хочуть змінити законодавство, щоб використовувати захищені авторським правом твори для навчання штучного інтелекту без виплати компенсації. Він додає, що компанії тиснуть на уряд Канберри, а в випадку відмови — погрожують припинити інвестувати в Австралію.

"Музичні, кіно, медіа та новинні організації висловлювали занепокоєння, що уряд (Австралії — ред.) лобіюється глобальними технологічними компаніями за зачиненими дверима, щоб послабити австралійські закони про авторське право для навчання моделей ШІ, не компенсуючи творчий сектор. Але члени уряду та опозиції парламентського комітету з штучного інтелекту, здається, цього тижня знову розглянули це питання, описуючи поточну ситуацію як глухий кут", — пишуть журналісти.

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Прецедент з музикою Кайлі Міноуг: що буде далі з ШІ та музикою

ЗМІ вказують, що ICMP отримала докази, як Google Gemini використовує тексти та фрагменти з пісень і текстів таких виконавців як Кайлі Міноуг, G-Flip, Hilltop Hoods і Нік Кейв. Схожу тенденцію помітили в ШІ-алгоритмах і їх діях в YouTube — там було виявлено понад 12 млн композицій, які ШІ обрав для навчання.

Попри запеклу дискусію про авторське право та його дискусію, за яке раніше говорив глава австралійського уряду Ентоні Албанезе, у парламенті тривають дискусії про реалізацію. Очільниця парламентського Джо Бріскі та її заступник Джонатан Даніам вважають, що уряд має запровадити регулювання щодо авторського права та його захисту від ШІ.

"Світ дуже уважно стежить за тим, що робить Австралія. Справедливо сказати, що глобальна музична індустрія, а також усі креативні індустрії світу, з якими ми співпрацюємо, шоковані ідеєю якого статуту чи угоди, яка могла б втручатися в те, як австралійські індустрії працюють і укладають контракти по всьому світу", — говорить Джон Фелан про наболіле питання щодо авторських прав і ШІ в Австралії.

ЗМІ резюмує, що Австралія є однією з 62 країн світу, де власники ШІ-алгоритмів і уряди зіткнутися з питання авторських прав і їх захисту. В Канберрі переконані, що остаточний результат в цій історії матиме далекосяжні наслідки для індустрії та світу в разі ухвалення закону на користь штучного інтелекту та його власників.

Раніше Фокус повідомляв про те, як штучний інтелект "зламав" уряд Австралії. Агент ШІ "зламав" портал Medicare, який надає статистику щодо національного медичного страхування Австралії.

Згодом стало відомо, як ШІ створює та знищує робочі місця для людей. Економічна оглядачка Енні Лоурі вказує, що в будь-якому варіанті майбутнього для людини знайдеться місце.