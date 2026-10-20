Приписывают Шекспиру: исследователи назвали настоящего автора культовой пьесы "Эдуард III" (фото)

Британские исследователи убеждены, что за шедевром "Эдуард III", который приписывают Уильяму Шекспиру, стоит как минимум ещё один человек. Анализ лексики и приёмов показывает, что некоторые ключевые сцены и события были созданы совершенно другим человеком.

Эксперты убеждены, что речь идет именно о Кристофере Марлоу (1564—1593), который участвовал в написании отдельных эпизодов и был соавтором пьесы вместе с Шекспиром. Об этом сообщает издание The Guardian.

СМИ отмечает, что пьеса была опубликована анонимно в 1596 году, а сам Шекспир написал, по крайней мере, несколько сцен. В то же время доктор Рори Лафнейн, ведущий учёный и соавтор исследования, считает, что компьютеризированный текстовый анализ снял "всякие разумные сомнения" в том, что именно Марлоу был главным автором.

Уильям Шекспир был не единственным автором пьесы "Эдуард III" Фото: Pixabay

"Это новое открытие, что и Шекспир, что теперь подтверждено без всякого сомнения, и Марлоу, неожиданно впервые появившийся в пьесе, присутствуют в ней, и поэтому речь идет о новом сотрудничестве между ними. Это имеет огромные последствия для нашего понимания отношений между двумя важнейшими драматургами этого периода. Это меняет как канон Шекспира, так и канон Марлоу и вызовет значительный международный интерес", — говорит ученый.

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Исследователи использовали различные методы компьютеризированного лингвистического анализа для сравнения "Эдуарда III" с достоверно признанными произведениями 10 драматургов, творивших с конца 1580-х до середины 1590-х годов. В одном из тестов 23 фрагмента произведения были определены как написанные Шекспиром, а девять фрагментов классифицировали как принадлежащие Марлоу.

Предполагаемый портрет Кристофера Марлоу, одного из драматургов эпохи Шекспира

Лафнейн отметил, что эти результаты были особенно значимыми. По словам учёного, 10 лет назад исследование 2016 года показало, что Марлоу был соавтором трёх пьес Шекспира о Генрихе VI.

"Их совместная работа над пьесой „Эдуард III“ в 1592 году свидетельствует о более длительных творческих отношениях в середине и конце двадцатых годов. Мы привыкли считать Марлоу и Шекспира соперниками — двумя выдающимися авторами, родившимися с разницей в несколько недель, которые сделали себе имя в одном театральном мире конца 1580-х и начала 1590-х годов. Но теперь мы знаем, что их отношения были гораздо сложнее. Они были не просто соперниками и не просто влияли друг на друга", — говорит ученый о Кристофере Марлоу, который рано ушел из жизни.

Ранее Фокус сообщал о словаре, помогающем понять тексты Шекспира. Исследователи выпустили современный словарь шекспировских слов — энциклопедия в двух томах поможет лучше понять, о чём писал национальный поэт Англии.

Впоследствии стало известно, что в Полтаве установили памятник Шекспиру. Однако местные жители не оценили его по достоинству, отметив своеобразную выразительность арт-объекта и сравнивая его с различными киноперсонажами, создавая тематические мемы.