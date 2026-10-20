Приписують Шекспіру: дослідники назвали справжнього автора культової п'єси "Едвард III" (фото)

Британські дослідники переконані, що за шедевром "Едвард ІІІ", який приписують Вільяму Шекспіру, стоїть щонайменше ще одна людина. Аналіз лексики та прийомів показує, що деякі ключові сцени та події створила геть друга людина.

Експерти переконані, що мова йде саме про Крістофера Марлоу (1564 — 1593), який долучився до написання епізодів і був співавтором п'єси разом зі Шекспіром. Про це повідомляє видання The Guardian.

ЗМІ вказує, що роботи був опублікована анонімно в 1596-ому, а сам Шекспір написав принаймні кілька сцен. Водночас доктор Рорі Лафнейн, провідний науковець і співавтор дослідження, вважає, що комп'ютеризований текстовий аналіз вивів справу "поза будь-які розумні сумніви" про те, що саме Марлоу був головним автором.

Вільям Шекспір був не єдиним автором п'єси "Едвард ІІІ" Фото: Pixabay

"Це нове відкриття, що і Шекспір, тепер підтверджений без сумніву, і Марлоу, несподівано вперше з'явився, присутні у п'єсі, і тому це є новою співпрацею між ними. Це має величезні наслідки для нашого розуміння стосунків між двома найважливішими драматургами цього періоду. Це змінює як канон Шекспіра, так і канон Марлоу і матиме значний міжнародний інтерес", — каже науковець.

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Дослідники використали різні форми комп'ютеризованого лінгвістичного аналізу для порівняння Едуарда III з надійно визнаними творами 10 драматургів, які діяли з кінця 1580-х до середини 1590-х років. В одному з тестів 23 сегменти твору були визначені як написані Шекспіром, а дев'ять сегментів класифікували як Марлоу.

Ймовірний портрет Крістофера Марлоу, одного з драматургів часів Шекспіра

Лафнейн зазначив, що ці результати були особливо значущими. 10 років тому, каже науковець, дослідження 2016 року показало, що Марлоу був співавтором трьох п'єс Шекспіра про Генріха VI.

"Їхня співпраця над Едуардом III у 1592 році свідчить про більш тривалі письменницькі стосунки у середині та кінець двадцятих років. Ми звикли вважати Марлоу і Шекспіра суперниками — двома видатними авторами, народженими з різницею в кілька тижнів, які зробили своє ім'я в одному театральному світі кінця 1580-х і початку 1590-х років. Але тепер ми знаємо, що їхні стосунки були набагато складнішими. Вони були не просто суперниками чи впливали один на одного", — каже науковець про Крістофера Марлоу, який рано пішов з життя.

Раніше Фокус повідомляв про словник для розуміння текстів Шекспіра. Дослідники випустили сучасний словник шекспірівських слів — енциклопедія у двох томах допоможе краще зрозуміти те, про що писав національний поет Англії.

Згодом стало відомо, що в Полтаві встановили пам'ятник Шекспіру. Однак місцеві його не оцінили, відзначили специфічну виразність арт-об'єкта та порівнюють його з різними кіноперсонажами, створюючи тематичні меми.