"Хай Бог милує": у Полтаві поставили пам'ятник Шекспіру, але драматург нагадує когось іншого

У Ботанічному саду Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (ПНПУ) з’явився перший в Україні монумент видатній постаті світової літератури. Однак місцеві його не оцінили.

У Полтаві відбулося урочисте відкриття першого в Україні пам’ятника англійському письменнику та драматургу Вільяму Шекспіру. Скульптуру встановили у Ботанічному саду місцевого університету. Разом із погруддям драматурга на локації презентували сонячний годинник. Чому виник скандал, – читайте далі у матеріалі Фокусу.

Простір навколо монумента назвали Шекспірівським садом. Під час урочистостей у цій же зоні встановили та відкрили сонячний годинник, розміщений на пеньку зрізаного дерева неподалік від скульптури.

На постаменті під погруддям зроблено напис "В. Шекспір". Відкриття супроводжувала музична програма, а присутні гості та представники навчального закладу поклали квіти до монумента.

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Що відомо про автора

За словами організаторів, скульптурне погруддя є унікальним для України, адже раніше окремих пам'ятників Шекспіру в країні не встановлювали.

Автором скульптури виступив Ярослав Шкарупа. Як зазначив сам митець, оскільки достеменних та точно підтверджених відомостей про реальний зовнішній вигляд Вільяма Шекспіра не збереглося, під час роботи над монументом він спирався на п'ять різних історичних ескізів та портретів драматурга.

Позиція містян

Одразу після оприлюднення фото та відео у соцмережах спалахнула бурхлива дискусія. Користувачі активно обговорюють риси обличчя та художнє виконання монумента.

Багато дописувачів відзначили специфічну виразність арт-об'єкта, порівнюючи його з різними кіноперсонажами та створюючи тематичні меми.

"Судячи з виразу обличчя Вільяма, він не менше ох**й від того, що опинився в Полтаві", – пише один учасник обговорення.

Інший додає: "Колекція крінжа. Полтави поповнюється, цікаво що буде далі".

Постамент Шекспіра в Полтаві Фото: Instagram

"Хай Бог милує" це перше, що прийшло в голову, дивлячись на цей пам'ятник", – зазначає наступний коментатор.

"Такі Шекспіри зазвичай у дворі просять 5 грн. на чекушку", – жартує ще хтось.

"Відкрили – закривайте", – іронізують інші.

Попри суперечливі відгуки щодо візуального стилю, організатори сподіваються, що Шекспірівський сад стане новою цікавою туристичною та освітньою локацією Полтави.

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