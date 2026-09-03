На 42-й ділянці Байкового кладовища у Києві з'явився гранітний монумент на могилі Максима Неліпи – актора, телеведучого й офіцера Збройних сил України, який поліг у бою 12 травня 2025 року.

Пам'ять про улюбленця телеглядачів Максима Неліпи тепер назавжди закарбована у камені – з посмішкою, у військовій формі, на тлі синьо-жовтого стяга. Як помітив Фокус, стела вражає контрастом фото з двох життів героя. З одного боку – усміхнений захисник у формі на тлі державного прапора, з іншого – кадр із мирних часів, коли ім'я Неліпи гриміло на телеекранах.

Майстри викарбували повне ім'я воїна, його звання, підрозділ та позивний, а під зображенням видніється загадкова фраза, що розриває серце: "Смерті немає, лише пам'ять. Пам'ять про тебе – вічна".

На пам'ятнику Максима Неліпи помітили загадковий напис про смерть Фото: Instagram

Від сцени КВК до окопів

До лютого 2022 року Максима Неліпу знала вся країна зовсім в іншій іпостасі. Він очолював легендарну команду КВК "Ковбої політеху", вів рейтингові шоу "Програй мільйон", "Хто там?", "Підйом" і "Народна зірка", світився в кадрі "Дизель Шоу" та навіть встиг позмагатися в "Танцях з зірками". За фахом він інженер-програміст, випускник Київського політехнічного інституту.

Відео дня

Щойно почалося повномасштабне вторгнення, Неліпа не роздумуючи змінив мікрофон на зброю. Спочатку – лави тероборони, згодом – посада командира розвідувального взводу.

Останнім часом він воював у Силах безпілотних систем, у 14-му окремому полку безпілотних авіаційних комплексів. Побратими знали його під позивним "Липа".

Поранення, яке не зламало

На початку 2024 року під час виконання бойового завдання Максим отримав важке поранення. Йому довелося пройти через три операції та довгу реабілітацію. Проте, ледь ставши на ноги, він знову пішов на передову – до свого підрозділу, до своїх людей.

Останній бій

12 травня 2025 року, під час виконання чергового бойового завдання, 48-річний воїн загинув. Попрощатися з ним прийшли рідні, побратими та шанувальники його таланту – церемонія відбулася 23 травня в Центрі культури та мистецтв КПІ, тому самому виші, який він колись закінчив. Поховали Максима Неліпу на Байковому кладовищі в Києві.

Пам'ятник Максима Неліпи оформили зі світлинами Фото: Instagram

У вересні 2025 року державу віддала останню шану воїну – його посмертно нагородили орденом "За заслуги" III ступеня.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Родина Максима Неліпи майже рік не могла добитися встановлення пам'ятника на могилі воїна, а ексдружина шоумена навіть заявляла про можливе шахрайство навколо цього питання.

Колишня дружина телеведучого пояснила, чому не була присутня на його похороні.

Крім того, Фокус розповідав, як розпочиналася кар'єра одного з символів українського телебачення, які ролі він зіграв у кіно та яким було його особисте життя – повна історія шоумена, що згодом став воїном.