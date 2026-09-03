На 42-м участке Байкового кладбища в Киеве появился гранитный памятник на могиле Максима Нелипы – актёра, телеведущего и офицера Вооружённых сил Украины, погибшего в бою 12 мая 2025 года.

Память о любимце телезрителей Максиме Нелипе теперь навсегда запечатлена в камне – с улыбкой, в военной форме, на фоне сине-желтого флага. Как заметил Фокус, стела поражает контрастом фотографий из двух жизней героя. С одной стороны – улыбающийся защитник в форме на фоне государственного флага, с другой – кадр из мирных времен, когда имя Нелипы гремело на телеэкранах.

Мастера выгравировали полное имя воина, его звание, подразделение и позывной, а под изображением видна загадочная фраза, разрывающая сердце: "Смерти нет, есть только память. Память о тебе – вечна".

На памятнике Максиму Нелипе заметили загадочную надпись о смерти Фото: Instagram

От сцены КВН до окопов

До февраля 2022 года Максима Нелипу знала вся страна в совершенно ином амплуа. Он возглавлял легендарную команду КВН "Ковбои политеха", вел рейтинговые шоу "Проиграй миллион", "Кто там?", "Подъем" и "Народная звезда", появлялся в кадре "Дизель-шоу" и даже успел принять участие в "Танцах со звездами". По профессии он инженер-программист, выпускник Киевского политехнического института.

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Как только началось полномасштабное вторжение, Нелипа, не раздумывая, сменил микрофон на оружие. Сначала в рядах территориальной обороны, позже – на должности командира разведывательного взвода.

В последнее время он служил в Силах беспилотных систем, в 14-м отдельном полку беспилотных авиационных комплексов. Сослуживцы знали его под позывным "Липа".

Ранение, которое не сломило

В начале 2024 года во время выполнения боевого задания Максим получил тяжёлое ранение. Ему пришлось перенести три операции и длительную реабилитацию. Однако, едва встав на ноги, он снова отправился на передовую – к своему подразделению, к своим ребятам.

Последний бой

12 мая 2025 года, во время выполнения очередного боевого задания, 48-летний воин погиб. Проститься с ним пришли родные, сослуживцы и поклонники его таланта – церемония состоялась 23 мая в Центре культуры и искусств КПИ, том самом вузе, который он когда-то окончил. Максима Нелипу похоронили на Байковом кладбище в Киеве.

Памятник Максиму Нелипе украсили фотографиями Фото: Instagram

В сентябре 2025 года государство выразило воину последнюю дань уважения – его посмертно наградили орденом "За заслуги" III степени.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Семья Максима Нелипы почти год не могла добиться установки памятника на могиле воина, а бывшая жена шоумена даже заявляла о возможном мошенничестве в связи с этим вопросом.

Бывшая жена телеведущего объяснила, почему не присутствовала на его похоронах.

Кроме того, Фокус рассказывал о том, как начиналась карьера одного из символов украинского телевидения, какие роли он сыграл в кино и какой была его личная жизнь – полная история шоумена, который впоследствии стал воином.