Такі справи, малята: могила славетного Діда Панаса заросла бур'янами (фото)

На Байковому кладовищі у Києві знаходиться могила народного улюбленця кількох поколінь українців – актора Петра Вескляров, більше відомого як Дід Панас.

У мережі з'явилися нові кадри місця його скромного поховання, які нагадали українцям про долю людини, чий голос лунав у кожній українській оселі. Фокус звернув увагу на цей короткий огляд.

Справжнє ім'я актора – Пінхас Хаїмович Векслер. Він народився 1911 року в містечку Тальне на Черкащині. Доля розпорядилася жорстко: під час Другої світової війни чоловік опинився в нацистському полоні, звідки зумів вирватися живим лише завдяки тому, що назвався українським іменем – Петро Вескляров. Саме під цим іменем він і увійшов в історію українського телебачення.

Із 1962 по 1986 рік артист незмінно з'являвся на екранах у ролі Діда Панаса – ведучого дитячої програми "Вечірня казка". Одягнений у вишиванку, на тлі декорацій сільської хати, він щовечора вітав найменших глядачів фразою "Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики й дівчатка!". Це привітанням буквально знала кожна родина.

Відео дня

Цікаво, що популярна серед українців фраза "Отака х**я, малята", яку нібито промовив актор у прямому ефірі, насправді є лише міською легендою. Жодних архівних чи документальних підтверджень цього факту не існує.

Скромне життя народного улюбленця

Попри шалену популярність, Дід Панас жив далеко не розкошуючи. Майже все своє життя актор тулився у крихітній однокімнатній квартирі, і лише 1988 року нарешті отримав окреме житло – на вулиці Саксаганського, 24.

Помер Петро Юхимович 5 січня 1994 року в лікарні.

Могила Діда Панаса Фото: YouTube

Прощання з артистом відбулося на кіностудії імені Довженка. За сумним збігом обставин того самого дня кіностудія проводжала в останню путь одразу дев'ятьох своїх працівників, які пішли з життя.

Могила зірки сьогодні

Останній спочинок актор знайшов у колумбарії Байкового кладовища в Києві. Плита розташована на одній із терас, буквально біля пішохідної доріжки, тож повз неї щодня проходять відвідувачі.

Виготовлена вона із сіро-червоного граніту, а напис на ній лаконічний до простоти: "Заслужений артист України. ВЕСКЛЯРОВ Петро Юхимович. 9.VI.1911 – 5.I.1994".

Останній спочинок актор знайшов у колумбарії Байкового кладовища в Києві Фото: YouTube

Поруч закріплено портрет актора у тому самому впізнаваному образі – у вишиванці та з характерними вусами. Хоча надгробок нині оточують густі зарості дикого винограду та бур'яни, доглядають за ним і сьогодні: біля портрета лежать скромні штучні квіти.

У поширеному відеоролику кадри могили супроводжує архівний запис голосу самого Діда Панаса – він читає дитячий вірш і бажає малечі добраніч, що надає всій сцені особливо зворушливого, майже родинного звучання.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

У мережі показала місце поховання відомого українського телеведучого Ігоря Пелиха на Байковому кладовищі в Києві. Він загинув 8 травня 2009-го внаслідок автокатастрофи.

У мережі з'явилися кадри з місця поховання Олени Ясевич – переможниці 12-го сезону шоу "Битва екстрасенсів" та учасниці проєкту "Екстрасенси ведуть розслідування".

На Байковому кладовищі в Києві помітно занедбано виглядає могила видатної співачки, "золотого голосу України" Діани Петриненко. Через майже вісім років після її смерті колись доглянуте місце поховання заросло бур'янами та високою травою, а на гранітному монументі лежить лише сухий вінок.