"Квіточки не посадили": як виглядає могила Ігоря Пелиха, загиблого у ДТП (фото)

У мережі показала місце поховання відомого українського телеведучого Ігоря Пелиха на Байковому кладовищі в Києві. Він загинув 8 травня 2009-го внаслідок автокатастрофи.

На могилі Ігоря Пелиха, судячи з опублікованих кадрів в Instagram (@chtobi_pomnili), встановлений масивний надгробок у формі кам'яного хреста сірувато-пісочного відтінку. Сама ділянка виглядає досить скромно: там розрослась трава й кущі, що майже повністю ховають підніжжя пам'ятника. Квітів на похованні не помітно – лише червона лампадка біля основи хреста. У траві також можна помітити невелику табличку-портрет із зображенням телеведучого.

Могила телеведучого Ігоря Пелиха в Києві Фото: Instagram

У коментарях люди діляться думками:

"Квіточки не посадили";

"Місце де закінчується все… Суєта, переживання, біль, життя";

"Часто ходять";

"Чому ж рідні не доглядають".

"Ті, хто пишуть чому могила не доглянута, почитайте, чому і з ким він загинув. І звідки повертався, будучи одруженим".

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Доля Ігоря Пелиха

За своє життя Ігор Пелих встиг проявити себе на різних теренах як телеведучий, журналіст, продюсер, радіоведучий і навіть музикант, тож у медійних колах його ім'я і донині на слуху.

Ігор Пелих був зіркою екрану Фото: Facebook

Дитинство і юність майбутнього телеведучого минули в рідному Тернополі, де він відвідував середню школу №18. Втім, класичну освіту він не завершив – після восьмого класу подався до професійно-технічного училища й здобув фах майстра з ремонту взуття. Певний час навіть попрацював на профільній фабриці, хоча доля згодом повела його зовсім іншим шляхом.

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Ще на зорі 90-х, у 1989 році, Ігор доклав руку до заснування тернопільського молодіжного самодіяльного товариства "Вертеп". Згодом він приєднався до Спілки української молоді, а трохи пізніше знайшов себе в лавах УНА-УНСО – організації, з якою пов'язав частину своєї молодості.

Зірка екрану серйозно займався вільною боротьбою, гартуючи характер, який згодом стане у пригоді на журналістській роботі.

З 1998-го по 1999-й Пелих крутив платівки диджеєм на київському "Радіо Столиці". Втім, справжній прорив стався саме у 1999 році, коли він переступив поріг телекомпанії "1+1". Там доля звела його з Олександрою Лозинською, яка згодом стала його дружиною, – разом вони вели ефір програми "Не все дома", і саме цей тандем закарбувався в пам'яті глядачів.

Ігор Пелих на робочому місці Фото: Facebook

Паралельно з телевізійною кар'єрою Ігор не полишав навчання: з 1999-го по 2004-й здобував фах в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, поєднуючи студентські будні з роботою в ефірі.

Зіркові проєкти

У 2000 році Пелих доклав рук до адміністрування сайту телеканалу ICTV, однак довго за лаштунками не засиджувався. Невдовзі глядачі побачили його вже перед камерою – ведучим туристичної програми "Галопом по Європах", міського квесту "На свою голову", інтелектуального шоу "Таксі" на телеканалі "Сіті", а також проєкту "Лабіринт" та інших передач, що зробили його впізнаваним обличчям українського ефіру.

Визнання не забарилося: у 2003 році Ігор отримав престижну премію "Телетріумф" у номінації "найкращий ведучий розважальних програм", що стало своєрідним підтвердженням його майстерності перед колегами по цеху.

Власна студія та останній ефір

У 2005 році телеведучий вирішив спробувати сили по інший бік камери – заснував продакшн-студію "Роги і копита" і став її генеральним продюсером, узявши на себе не лише творчі, а й організаційні клопоти.

Родина Ігоря Пелиха Фото: Facebook

Наприкінці 2008 року Пелих повернувся до радіоефіру, розпочавши вести "ДСП-шоу" на хвилях "Європи Плюс" – цей проєкт став для нього останнім у творчій біографії.

Трагічна загибель

Життя Ігоря Пелиха обірвалося на 36-му році – 8 травня 2009 року, близько п'ятої години ранку, він загинув унаслідок ДТП на проспекті Перемоги, 82, у Києві. Поховали телеведучого на Байковому кладовищі.

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