"Цветочки не посадили": как выглядит могила Игоря Пелиха, погибшего в ДТП (фото)

В сети появилось фото места захоронения известного украинского телеведущего Игоря Пелиха на Байковом кладбище в Киеве. Он погиб 8 мая 2009 года в результате ДТП.

На могиле Игоря Пелиха, судя по опубликованным снимкам в Instagram (@chtobi_pomnili), установлено массивное надгробие в виде каменного креста серовато-песочного оттенка. Само место выглядит довольно скромно: там разрослась трава и кусты, которые почти полностью скрывают подножие памятника. Цветов на могиле не видно – только красная лампадка у основания креста. В траве также можно заметить небольшую табличку-портрет с изображением телеведущего.

Могила телеведущего Игоря Пелиха в Киеве Фото: Instagram

В комментариях люди делятся своими мнениями:

"Цветочки не посадили";

"Место, где всё заканчивается… Суета, переживания, боль, жизнь";

"Часто ходят";

"Почему же родные не ухаживают".

"Те, кто пишут, почему могила неухоженная, почитайте, почему и с кем он погиб. И откуда возвращался, будучи женатым".

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Судьба Игоря Пелиха

За свою жизнь Игорь Пелых успел проявить себя в различных сферах — как телеведущий, журналист, продюсер, радиоведущий и даже музыкант, поэтому в медийных кругах его имя до сих пор на слуху.

Игорь Пелых был звездой экрана Фото: Facebook

Детство и юность будущего телеведущего прошли в родном Тернополе, где он учился в средней школе № 18. Впрочем, классическое образование он не закончил — после восьмого класса поступил в профессионально-техническое училище и получил специальность мастера по ремонту обуви. Некоторое время даже проработал на профильной фабрике, хотя судьба впоследствии повела его совсем по другому пути.

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Еще в начале 90-х, в 1989 году, Игорь принял участие в создании тернопольского молодежного самодеятельного общества "Вертеп". Впоследствии он присоединился к Союзу украинской молодежи, а чуть позже нашел себя в рядах УНА-УНСО — организации, с которой связал часть своей молодости.

Звезда экрана всерьёз занимался вольной борьбой, закаляя характер, который впоследствии пригодился ему в журналистской работе.

С 1998 по 1999 год Пелих работал диджеем на киевском "Радио Столицы". Впрочем, настоящий прорыв произошел именно в 1999 году, когда он переступил порог телекомпании "1+1". Там судьба свела его с Александрой Лозинской, которая впоследствии стала его женой, – вместе они вели эфир программы "Не все дома", и именно этот тандем запечатлелся в памяти зрителей.

Игорь Пелых на рабочем месте Фото: Facebook

Параллельно с телевизионной карьерой Игорь не бросал учебу: с 1999 по 2004 год получал образование в Институте журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, совмещая студенческую жизнь с работой в эфире.

Звездные проекты

В 2000 году Пелих присоединился к команде, занимавшейся администрированием сайта телеканала ICTV, однако долго за кулисами не засиживался. Вскоре зрители увидели его уже перед камерой — в роли ведущего туристической программы "Галопом по Европе", городского квеста "На свою голову", интеллектуального шоу "Такси" на телеканале "Сити", а также проекта "Лабиринт" и других передач, которые сделали его узнаваемым лицом украинского эфира.

Признание не заставило себя ждать: в 2003 году Игорь получил престижную премию "Телетриумф" в номинации "Лучший ведущий развлекательных программ", что стало своеобразным подтверждением его мастерства перед коллегами по цеху.

Собственная студия и последний эфир

В 2005 году телеведущий решил попробовать свои силы по другую сторону камеры — основал продюсерскую студию "Рога и копыта" и стал её генеральным продюсером, взяв на себя не только творческие, но и организационные заботы.

Семья Игоря Пелиха Фото: Facebook

В конце 2008 года Пелих вернулся в радиоэфир, начав вести "ДСП-шоу" на волнах "Европы Плюс" — этот проект стал для него последним в творческой биографии.

Трагическая гибель

Жизнь Игоря Пелиха оборвалась в 36 лет — 8 мая 2009 года, около пяти часов утра, он погиб в результате ДТП на проспекте Победы, 82, в Киеве. Телеведущего похоронили на Байковом кладбище.

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