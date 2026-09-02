Вот так вот, ребята: могила знаменитого Деда Панаса заросла сорняками (фото)

На Байковом кладбище в Киеве находится могила любимца нескольких поколений украинцев – актера Петра Весклярова, более известного как Дед Панас.

В сети появились новые кадры места его скромного захоронения, которые напомнили украинцам о судьбе человека, чей голос звучал в каждом украинском доме. Фокус обратил внимание на этот краткий обзор.

Настоящее имя актёра – Пинхас Хаймович Векслер. Он родился в 1911 году в городке Тальное в Черкасской области. Судьба распорядилась сурово: во время Второй мировой войны мужчина оказался в нацистском плену, откуда сумел выбраться живым лишь благодаря тому, что назвался украинским именем – Петр Вескляров. Именно под этим именем он и вошёл в историю украинского телевидения.

С 1962 по 1986 год артист неизменно появлялся на экранах в роли Деда Панаса – ведущего детской программы "Вечерняя сказка". Одетый в вышиванку, на фоне декораций деревенского дома, он каждый вечер приветствовал самых маленьких зрителей фразой "Добрый вечер вам, малышки, дорогие мальчики и девочки!". Это приветствие знала буквально каждая семья.

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Интересно, что популярная среди украинцев фраза "Вот такая х**я, ребята", которую якобы произнес актер в прямом эфире, на самом деле является лишь городской легендой. Никаких архивных или документальных подтверждений этого факта не существует.

Скромная жизнь народного любимца

Несмотря на огромную популярность, Дид Панас жил далеко не в роскоши. Почти всю свою жизнь актёр ютился в крошечной однокомнатной квартире, и только в 1988 году наконец получил отдельное жильё – на улице Саксаганского, 24.

Петр Ефимович скончался 5 января 1994 года в больнице.

Могила Деда Панаса Фото: YouTube

Прощание с артистом состоялось на киностудии имени Довженко. По печальному стечению обстоятельств в тот же день киностудия провожала в последний путь сразу девять своих сотрудников, ушедших из жизни.

Могила звезды сегодня

Актер был похоронен в колумбарии Байкового кладбища в Киеве. Плита расположена на одной из террас, буквально рядом с пешеходной дорожкой, поэтому мимо нее ежедневно проходят посетители.

Она изготовлена из серо-красного гранита, а надпись на ней лаконична до простоты: "Заслуженный артист Украины. ВЕСКЛЯРОВ Петр Ефимович. 9 июня 1911 г. – 5 января 1994 г.".

Актер был похоронен в колумбарии на Байковом кладбище в Киеве Фото: YouTube

Рядом установлен портрет актёра в том же узнаваемом образе – в вышиванке и с характерными усами. Хотя надгробие сейчас окружено густыми зарослями дикого винограда и сорняками, за ним ухаживают и сегодня: возле портрета лежат скромные искусственные цветы.

В широко распространенном видеоролике кадры могилы сопровождаются архивной записью голоса самого Деда Панаса – он читает детское стихотворение и желает малышам спокойной ночи, что придает всей сцене особенно трогательное, почти семейное звучание.

Напомним, ранее Фокус писал:

В сети появились кадры места захоронения известного украинского телеведущего Игоря Пелиха на Байковом кладбище в Киеве. Он погиб 8 мая 2009 года в результате ДТП.

В сети появились кадры с места захоронения Елены Ясевич – победительницы 12-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" и участницы проекта "Экстрасенсы ведут расследование".

На Байковом кладбище в Киеве могила выдающейся певицы, "золотого голоса Украины" Дианы Петриненко, выглядит явно запущенной. Спустя почти восемь лет после её смерти некогда ухоженное место захоронения заросло сорняками и высокой травой, а на гранитном монументе лежит лишь сухой венок.