Заросла сорняками: как выглядит могила легенды Украины Дианы Петриненко (фото)

На Байковом кладбище в Киеве заметно запущенно смотрится могила величайшей певицы, "золотого голоса Украины" Дианы Петриненко. Спустя почти восемь лет после ее смерти когда-то ухоженное место захоронения заросло сорняками и высокой травой, а на гранитном монументе лежит только сухой венок.

О нынешнем состоянии могилы народной артистки сообщил блоггер Владислав Тимошенко. Несмотря на то, что памятник из черного и розового гранита с отчеканенным портретом, крестом и каменной птичкой остается целым, территория вокруг потеряла прежний вид.

На надгробной плите до сих пор хранится трогательная надпись от сына певицы, исполнителя Тараса Петриненко: "Спасибо за все, мама. Пой для ангелов…". Однако клумба, где раньше цвели розовые гвоздики, сейчас полностью покрыта сорняками и шишками.

Справка

Диана Петриненко (8 февраля 1930 — 17 ноября 2018) — легенда украинского академического вокала, лауреат Шевченковской премии, народная артистка УССР и СССР.

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Родившись в Полтавской области, пережила Голодомор и Вторую мировую войну. Затем окончила Киевскую консерваторию и стала ведущей солисткой Киевской филармонии. Она принципиально отказалась от карьеры в Ленинграде, оставшись работать на Украине.

С 1961 г. преподавала в Национальной музыкальной академии Украины. Она воспитала плеяду выдающихся оперных исполнителей, среди которых Людмила Монастырская, Елизавета Липитюк и Вячеслав Базир.

Жизнь величайшей певицы оборвалась после продолжительной болезни и последствий инсульта, однако ее вокальное наследие остается важной частью украинской культуры.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В сети показала место захоронения известного украинского телеведущего Игоря Пелиха на Байковом кладбище в Киеве. Он погиб 8 мая 2009-го в результате автокатастрофы.

Дети легендарного украинского певца Степана Гиги, Квитослава и Степан-младший показали, как выглядит могила отца.

Кроме того, в сети активно обсуждают памятник украинской легендарной актрисы и телеведущей Русланы Писанки, ушедшей из жизни в 2022 году из-за онкологии.