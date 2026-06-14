Как выглядит могила Степана Гиги во Львове (фото)

Дети легендарного украинского певца Степана Гиги, Квитослава и Степан-младший, показали, как выглядит могила отца спустя полгода после его смерти.

Народный артист скончался в декабре 2025 года. Наследники музыканта показали в Instagram (stepan.giga_official), как прошло богослужение у могилы Степана Петровича.

Как выглядит могила Степана Гиги

Дети певца, которые продолжают его творческий путь на сцене, почтили память отца. Они посетили могилу музыканта на Лычаковском кладбище во Львове.

У Гиги пока нет памятника, есть крест и его портреты. У могилы знаменитости можно увидеть много цветов и лампад.

Могила Степана Гиги Фото: Instagram

Умер Степан Гига

О смерти народного артиста Украины стало известно 12 декабря прошлого года. До этого он некоторое время находился в больнице. Ходили слухи, что Степану Петровичу ампутировали ногу и он лежал в коме. Команда звезды опровергала эту информацию.

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19 ноября представители певца сообщили, что ему срочно сделали операцию и он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Все ближайшие концерты были отменены.

Степана Гигу похоронили на Лычаковском кладбище во Львове.

Напомним, что ранее Фокус писал, что:

Львовский композитор Ярослав Борута обвинил "столичных коллег" в пиаре на смерти Гиги.

Дети покойного певца оказались в центре публичного скандала. Степана-младшего и Квитославу обвиняют в несоблюдении своего слова.

Фокус рассказал, что известно о семье Степана Гиги.