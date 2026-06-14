Як виглядає могила Степана Гіги у Львові (фото)

Діти легендарного українського співака Степана Гіги, Квітослава та Степан-молодший, показали, який вигляд має могила батька через пів року після його смерті.

Народний артист пішов з життя в грудні 2025 року. Спадкоємці музиканта показали в Instagram (stepan.giga_official), як пройшло богослужіння на могилі Степана Петровича.

Як виглядає могила Степана Гіги

Діти співака, які продовжують його творчий шлях на сцені, вшанували пам’ять батька. Вони навідались до могили музиканта на Личаківському цвинтарі у Львові.

У Гіги наразі немає пам’ятника, є хрест та його портрети. Біля могили знаменитості можна побачити багато квітів та лампадки.

Могила Степана Гіги Фото: Instagram

Помер Степан Гіга

Про смерть народного артиста України стало відомо 12 грудня минулого року. До цього він певний час перебував у лікарні. Ходили чутки, що Степану Петровичу ампутували ногу та він лежав у комі. Команда зірки заперечувала цю інформацію.

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19 листопада представники співака повідомили, що його терміново прооперували й він перебуває у важкому, але стабільному стані. Усі найближчі концерти були скасовані.

Поховали Степана Гігу на Личаківському кладовищі у Львові.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Львівський композитор Ярослав Борута звинуватив "столичних колег" у піарі на смерті Гіги.

Діти покійного співака втрапили у публічний скандал. Степана-меншого та Квітославу звинувачують у недотриманні свого слова.

Фокус розповідав, що відомо про родину Степана Гіги.