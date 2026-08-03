Заросла бур'янами: який вигляд має могила легенди України Діани Петриненко (фото)

На Байковому кладовищі в Києві помітно занедбано виглядає могила видатної співачки, "золотого голосу України" Діани Петриненко. Через майже вісім років після її смерті колись доглянуте місце поховання заросло бур'янами та високою травою, а на гранітному монументі лежить лише сухий вінок.

Про теперішній стан могили народної артистки повідомив блогер Владислав Тимошенко. Попри те, що сам пам'ятник із чорного та рожевого граніту з викарбуваним портретом, хрестом і кам'яною пташкою залишається цілим, територія навколо втратила колишній вигляд.

На надгробній плиті досі зберігається зворушливий напис від сина співачки, виконавця Тараса Петриненка: "Дякую за все, мамо. Співай для янголів…". Проте клумба, де раніше цвіли рожеві гвоздики, зараз повністю вкрита бур'яном та шишками.

Довідка

Діана Петриненко (8 лютого 1930 — 17 листопада 2018) — легенда українського академічного вокалу, лауреатка Шевченківської премії, народна артистка УРСР та СРСР.

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Народившись на Полтавщині, пережила Голодомор та Другу світову війну. Згодом закінчила Київську консерваторію та стала провідною солісткою Київської філармонії. Вона принципово відмовилася від кар'єри в Ленінграді, залишившись працювати в Україні.

З 1961 року викладала в Національній музичній академії України. Вона виховала плеяду видатних оперних виконавців, серед яких Людмила Монастирська, Єлизавета Ліпітюк та В'ячеслав Базир.

Життя видатної співачки обірвалося після тривалої хвороби та наслідків інсульту, однак її вокальна спадщина залишається важливою частиною української культури.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У мережі показала місце поховання відомого українського телеведучого Ігоря Пелиха на Байковому кладовищі в Києві. Він загинув 8 травня 2009-го внаслідок автокатастрофи.

Діти легендарного українського співака Степана Гіги, Квітослава та Степан-молодший, показали, який вигляд має могила батька.

Крім того, у мережі активно обговорюють памʼятник української легендарної акторки та телеведучої Руслани Писанки, яка пішла з життя у 2022 році через онкологію.