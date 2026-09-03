"Господи помилуй": в Полтаве установили памятник Шекспиру, но драматург напоминает кого-то другого

В Ботаническом саду Полтавского национального педагогического университета имени В. Г. Короленко (ПНПУ) появился первый в Украине памятник выдающейся личности мировой литературы. Однако местные жители его не оценили.

В Полтаве состоялось торжественное открытие первого в Украине памятника английскому писателю и драматургу Уильяму Шекспиру. Скульптуру установили в Ботаническом саду местного университета. Вместе с бюстом драматурга на этом месте представили солнечные часы. Почему возник скандал — читайте далее в материале "Фокуса".

Площадь вокруг памятника назвали Шекспировским садом. Во время торжеств в этой же зоне установили и открыли солнечные часы, размещенные на пне срубленного дерева недалеко от скульптуры.

На постаменте под бюстом сделана надпись "В. Шекспир". Открытие сопровождалось музыкальной программой, а присутствующие гости и представители учебного заведения возложили цветы к памятнику.

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Что известно об авторе

По словам организаторов, это скульптурное бюст является уникальным для Украины, ведь ранее в стране не устанавливали отдельных памятников Шекспиру.

Автором скульптуры выступил Ярослав Шкарупа. Как отметил сам художник, поскольку достоверных и точно подтвержденных сведений о реальном внешнем виде Уильяма Шекспира не сохранилось, при работе над монументом он опирался на пять различных исторических эскизов и портретов драматурга.

Позиция горожан

Сразу после публикации фото и видео в социальных сетях разгорелась бурная дискуссия. Пользователи активно обсуждают черты лица и художественное исполнение памятника.

Многие пользователи отметили особую выразительность арт-объекта, сравнивая его с различными киноперсонажами и создавая тематические мемы.

"Судя по выражению лица Уильяма, он не меньше в шоке от того, что оказался в Полтаве", — пишет один из участников обсуждения.

Другой добавляет: "Коллекция кринжа. Полтавы пополняется, интересно, что будет дальше".

Пьедестал Шекспира в Полтаве Фото: Instagram

"Да помилует Бог" — это первое, что пришло в голову, глядя на этот памятник", — отмечает следующий комментатор.

"Такие Шекспиры обычно во дворе просят 5 грн. за чекушку", — шутит ещё кто-то.

"Открыли — закрывайте", — иронизируют другие.

Несмотря на противоречивые отзывы о визуальном стиле, организаторы надеются, что Шекспировский сад станет новой интересной туристической и образовательной достопримечательностью Полтавы.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

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