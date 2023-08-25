Флірт замість глузування і біль у кістках замість сифілісу. Щоб зрозуміти тексти Шекспіра, створили словник

Дослідники випустили сучасний словник шекспірівських слів — енциклопедія у двох томах обійдеться в 500 доларів і допоможе краще зрозуміти те, про що писав драматург.

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24 серпня видавництво Bloomsbury випустило "Арденську енциклопедію мови Шекспіра", яка об'єднала понад 20 000 слів і фраз, використаних письменником у п'єсах XVI і XVII століть. Захоплива збірка складається з двох томів і 900 сторінок і, як вважають науковці, має пролити світло на всі ті дивні та чудові слова англійської мови, які давно вийшли з ужитку, пише Daily Mail.

Утім, до збірки також увійшли слова, які й досі використовуються, але зовсім в іншому значенні. За словами професора англійської мови та лінгвістики Ланкастерського університету, який вигадав і очолив цей проєкт, Джонатана Калпепера, цей посібник має значно полегшити розуміння творів Вільяма Шекспіра.

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Утім, дозволити собі енциклопедію зможуть далеко не всі, адже збірка у двох томах коштуватиме трохи більше ніж 500 доларів. Передбачається, що двотомник здебільшого призначено для бібліотек, однак дозволити його собі зможе кожен, у кого є вільні 500 доларів.

За словами Калпепера, вони з колегами використовували "корпусну лінгвістику", яка передбачає комп'ютерний аналіз величезних наборів мовних даних. Автори книги припускають, що енциклопедія дасть змогу зробити читання Шекспіра більш пізнавальним, особливо для школярів і студентів.

Арденська енциклопедія мови Шекспіра Фото: Bloomsbury

Наприклад, Вільям Шекспір використовував слово "старість" для позначення знижених розумових здібностей або сліпого кохання. При цьому термін "біль у кістках" у його текстах використовувався для позначення сифілісу, а "поцілунок у вухо" означав шепіт або поширення чуток.

Цікаво, що під "успіхами" найчастіше малися на увазі результати, незалежно від того, були вони позитивними чи негативними. Слово "вечеря" найчастіше використовувалося для позначення "обіду".

Калпепер зазначає, що слово "годинник" використовувалося Шекспіром для позначення терміна "шуміти, як курка". Утім, у деяких текстах воно також використовувалося у своєму нинішньому значенні. Іншими, не менш чудернацькими словами, які використовував автор, були: "флірт" у значенні "насміхатися", "панк" у значенні образи, яку було завдано розпусній жінці або повії.

До збірки також увійшли слова, які близько 400 років тому повністю вийшли з ужитку, а тому багато хто не знає їхнього значення, наприклад: "прити" означає "будь ласка", а "малаперт" означає "неповага".

За словами професора Калпепера, його улюбленим словом з енциклопедії є "клак-діш". Це слово позначає страву, яку несе жебрак із кришкою, за допомогою якої можна видавати клацаючі звуки для привернення уваги. Крім того, Шекспір використовував вираз "кропив'яні мошки" для позначення поганого настрою.

Автори енциклопедії зазначають, що вона є найповнішим словником мови Шекспіра з часів роботи німецького письменника Александра Шмідта на початку 1870-х років. Зазначимо, що команда також працює над ще трьома томами, які будуть опубліковані протягом наступних трьох років. Загалом енциклопедія складатиметься з 5 томів.

За словами професора Калпепера, у третьому томі буде описано "лінгвістичні відбитки пальців", які характеризують кожну п'єсу і кожного персонажа в ній, а в четвертому томі буде візуально показано взаємодії між персонажами. П'ятий том енциклопедії буде присвячений мові, яка "конструює" теми Шекспіра, такі, як любов, смерть і влада.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли невідповідності в п'єсах відомого драматурга.