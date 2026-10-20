K-pop, Тейлор Свифт и войны фанатов: как музыка стала инструментом влияния на выборах в Бразилии

В Бразилии продолжается активный процесс выборов нового главы государства, а 25 октября во втором туре выборов сойдутся действующий президент Лулу да Сильва и сын бывшего главы Бразилии Флавио Болсонару. На фоне напряжённой политической борьбы именно поп-музыка и фан-группы стали активно поддерживать кандидатов.

Подавляющее большинство фан-групп различных исполнителей поддержали действующего главу государства, в то время как другие — активно выступили в поддержку правого кандидата Болсонару. Об этом говорится в материале издания The Guardian.

СМИ пишут, что деятельность фан-групп в поддержку различных мировых звезд поп-музыки, которая чрезвычайно популярна в Бразилии, давно стала мейнстримом. При населении более 125 млн человек к фан-сообществам активно присоединяется молодежь и поклонники этого музыкального жанра.

Группы поддержки таких звезд, как Бейонсе, Билли Айлиш и Тейлор Свифт, в основном состоят из людей с левоцентристскими или левыми взглядами. Поэтому на официальных аккаунтах этих фан-групп в X и Threads они публично выступают в поддержку действующего главы государства.

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Поклонница Билли Айлиш поддерживает действующего президента Лулу да Сильву Фото: соцсети

В то же время группа фанатов NJZB (расшифровывается как New Jeanz Brazil) прямо заявила в своём X, что поддерживает Флавио Болсонару. Впоследствии они добавили, что их раскритиковали за этот выбор, однако фанаты популярной корейской группы говорят, что их оппонентам "это может не понравиться, они могут не соглашаться и даже поднять шум".

"Они просто не могут решить, кто имеет право высказываться, а кто нет. Мы заявляем о нашей поддержке Флавио Болсонару", — говорится в посте.

Тем временем бразильская фан-группа Шакиры публично заявила, что не будет участвовать "в политических демонстрациях во время второго тура выборов в Бразилии". В настоящее время фанаты сообщества объявили о формальном "нейтралитете" на фоне ожесточённой политической кампании.

Почему фан-клубы поп-звезд в Бразилии стали движущей силой на выборах

Бразильские СМИ отмечают, что главной причиной привлечения фан-клубов к избирательному процессу является их высокая мобильность, организованность и обширная аудитория. Издание Pipoca Moderna пишет, что фан-группы привыкли "организовывать стриминговые акции, голосовать за награды, продвигать хэштеги, рекламные кампании и совместные акции с тысячами участников".

"Часть этой мобилизационной способности направлена на выборы. Сближение между фан-группами, президентом Лулой и властями не произошло самопроизвольно. В августе 2026 года представители этих групп приняли участие в обсуждениях во дворце Планалто, которые предшествовали двум указам, касающимся концертов и крупных мероприятий", — отмечается в СМИ, имея в виду законы о борьбе с подделкой электронных билетов и свободном доступе к воде во время концертов.

Издание Jamildo отмечает, что следует критически относиться к внешнему фактору и выразительной активности таких движений. После того как фанаты отождествляют себя с кем-то из политиков, они начинают более агрессивно защищать кандидата, и поэтому существует риск "вырывания фраз или информации из контекста" в адрес политического оппонента. Также существует чрезмерный риск вовлечь своих "идолов" в политический процесс, в то время как они абсолютно никак не комментируют и не участвуют в президентских выборах в Бразилии.

"Хотя фан-группы приобрели значительное влияние в СМИ, пока нельзя сказать, что результаты опросов на цифровых платформах окажут решающее влияние на общий результат выборов. Поэтому оба лагеря (Лулы и Болсонару — ред.) пытаются привлечь как можно больше сторонников на сами избирательные участки. Ведь результаты голосования будут зависеть от количества бюллетеней в избирательных урнах, а не от виртуальных показателей вовлеченности в процесс", — резюмируется в тексте.

Ранее Фокус сообщал о конфликте властей Бразилии с людьми Трампа. В Бразилиа утверждают, что двое граждан США прибыли в страну и намеревались поставить под сомнение честность её избирательной системы.

Впоследствии стали известны результаты первого тура выборов в Бразилии. В настоящее время борьба за президентское кресло развернулась между действующим президентом Лулой да Сильвой и сыном экс-президента Жаира Болсонару.