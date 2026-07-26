Людей Трампа не пустили в Бразилию: СМИ пишут о конфликте вокруг "честности выборов"

Бразилия отказала в выдаче виз двум чиновникам администрации президента США Дональда Трампа. Эти лица планировали посетить страну, чтобы поставить под сомнение честность её избирательной системы.

План США заключался в том, чтобы повлиять на октябрьские президентские выборы, в которых сойдутся действующий левый президент Луис Инасиу Лула да Сильва и сенатор Флавио Болсонару, союзник Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух бразильских чиновников, осведомленных о ситуации.

В пятницу Бразилия отказала в выдаче виз делегации США, в состав которой должны были войти помощник госсекретаря Райли Барнс из Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда, а также заместитель помощника госсекретаря Сэмюэл Самсон. Причиной отказа стали "доказательства повторной попытки политически использовать ситуацию и подорвать избирательную систему", сообщил один из чиновников.

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Госдепартамент США не ответил на запрос СМИ, равно как и сам Флавио Болсонару. Это уже не первый случай вмешательства администрации Трампа в выборы в Латинской Америке, ведь ранее он поддержал Хавьера Милея в Аргентине, Хосе Антонио Каста в Чили, а недавно полностью одобрил кандидатуру новоизбранного президента Колумбии Абелардо Де Ла Эсприелью.

Выборы в Бразилии и США: что происходит

Бывший президент Жаир Болсонару ещё до выборов 2022 года неоднократно пытался подорвать доверие к бразильской избирательной системе. За это Высший избирательный суд запретил ему баллотироваться до 2030 года, а сам он получил 27 лет лишения свободы за попытку отменить результаты выборов и удержать власть.

Теперь эстафету перенял его сын, сенатор Флавиу Болсонару. Выступая на прошлой неделе перед десятками иностранных дипломатов, он призвал правительства других стран направить наблюдателей для мониторинга бразильских выборов.

На том же мероприятии сенатор заявил, что устройства для электронного голосования в Бразилии якобы производит компания Smartmatic, связанная с обвинениями в фальсификации выборов в Венесуэле — однако и сама компания, и избирательный суд Бразилии это опровергли. Сам Болсонару-младший утверждает, что не ставил под сомнение честность избирательной системы страны.

Ранее Фокус сообщал о том, как 38-й президент Бразилии Жаир Болсонару оказался в тюрьме. Его приговорили к 27 годам лишения свободы за попытку отменить результаты президентских выборов 2022 года.

Впоследствии стало известно, что президент Бразилии считает, что война в Украине не прекратится. Луис Инасиу Лула да Сильва намерен баллотироваться на четвёртый срок и считает, что со всеми нужно договариваться.