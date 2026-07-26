Людей Трампа не пустили до Бразилії: ЗМІ пишуть про конфлікт довкола "чесності виборів"

Бразилія відмовила у видачі віз двом посадовцям адміністрації президента США Дональда Трампа. Ці особи планували відвідати країну, щоб поставити під сумнів чесність її виборчої системи.

План США полягав у тому, аби вплинути на жовтневі президентські вибори, де зійдуться чинний лівий президент Луїс Інасіу Лула да Сілва та сенатор Флавіу Болсонару, союзник Трампа. Про це повідомляє Reuters повідомили двоє бразильських чиновників, обізнаних із ситуацією.

У п'ятницю Бразилія відмовила у візах делегації США, до якої мали увійти помічник держсекретаря Райлі Барнс з Бюро демократії, прав людини та праці, а також заступник помічника держсекретаря Семюел Самсон. Причиною відмови стали "докази повторної спроби політично використати ситуацію та підірвати виборчу систему", повідомив один із чиновників.

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Держдепартамент США не відповів на запит ЗМІ, так само як і сам Флавіу Болсонару. Це вже не перший випадок втручання адміністрації Трампа у вибори в Латинській Америці, адже раніше він підтримав Хав'єра Мілея в Аргентині, Хосе Антоніо Каста в Чилі, а нещодавно повністю схвалив кандидатуру новообраного президента Колумбії Абелардо Де Ла Еспрієлью.

Вибори в Бразилії та США: що відбувається

Колишній президент Жаїр Болсонару ще перед виборами 2022 року неодноразово намагався підірвати довіру до бразильської виборчої системи. За це Вищий виборчий суд заборонив йому балотуватися до 2030 року, а сам він отримав 27 років ув'язнення за спробу скасувати результати виборів і утримати владу.

Тепер естафету перейняв його син, сенатор Флавіу Болсонару. Виступаючи минулого тижня перед десятками іноземних дипломатів, він закликав іноземні уряди надіслати спостерігачів для моніторингу бразильських виборів.

На тому ж заході сенатор заявив, що машини для електронного голосування в Бразилії нібито виробляє компанія Smartmatic, пов'язана зі звинуваченнями у виборчих маніпуляціях у Венесуелі — проте і сама компанія, і виборчий суд Бразилії це спростували. Сам Болсонару-молодший стверджує, що не ставив під сумнів чесність виборчої системи країни.

Раніше Фокус повідомляв про те, як 38-й президент Бразилії Жаїр Болсонару опинився у в'язниці. Його засудили до 27 років за спробу скасувати результати президентських виборів 2022 року.

Згодом стало відомо, що президент Бразилії вважає, що війна в Україні не зупиниться. Луїс Інасіу Лула да Сілва збирається балотуватися на четвертий термін і вважає, що з усіма треба домовлятися.