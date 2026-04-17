Потрібні переговори з РФ: 80-річний президент Бразилії вважає, що війна в Україні не зупиниться

Луїс Інасіу Лула да Сілва збирається балотуватися на четвертий термін і вважає, що з усіма треба домовлятися. Він сказав, що хоче "працювати з усіма", включно з Китаєм, США і Росією.

80-річний президент Бразилії дав інтерв'ю газеті El País перед майбутніми президентськими виборами, на яких його опонентом буде син попереднього президента Жаїра Болсонару, який тепер відбуває 27-річний термін у в'язниці за підготовку державного перевороту. Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що він виступає за демократію, реформу ООН і вважає, що війну в Україні можна припинити переговорами.

Фото: El Pais

Президент Бразилії заявив, що хоче дожити до 120 років і розповів, що його непокоїть кількість воєн, які тривають у світі і що на всіх чиниться тиск з метою переозброєння.

"У Бразилії ми вірили в роззброєння і 1988 року ухвалили Конституцію, яка забороняє виробництво ядерної зброї. Що сталося? Сполучені Штати не роззброїлися, як і Росія. Китай виробляв її. І Індія. І Пакистан. І Північна Корея. І ось ми, майже беззахисні, із сухопутним кордоном протяжністю 16 800 кілометрів і ще 8 500 кілометрами берегової лінії", — поскаржився Лула да Сілва, зізнавшись, що дзвонив усім, включно з Сі Цзіньпіном та Володимиром Путіним, щоб "обговорити це": "Трамп не має права прокидатися вранці й погрожувати країні. Він був обраний не для цього, і його Конституція цього не дозволяє. Вкрай важливо, щоб ті, хто перебуває при владі, взяли на себе більшу відповідальність за підтримання миру".

"Заради Бога, третя світова війна була б трагедією вдесятеро більш руйнівною, ніж друга!" — заявив да Сілва, зазначивши, що він "занадто молодий" для ще однієї холодної війни між Китаєм і Сполученими Штатами і хоче "працювати з усіма".

"Я хочу більше переговорів, більше демократії, більше багатостороннього підходу", — повідомив він.

Журналіст резонно засумнівався, що Росія готова співпрацювати в рамках цього міжнародного порядку. І запитав, чому Луїс Інасіу Лула да Сілва, з огляду на те, що сталося з Україною, не хоче бути більш критичним щодо Володимира Путіна.

"Бразилія була вкрай критична. Вона жодного разу не визнала право Росії на вторгнення на територію України. Бразилія стверджувала, що вирішення проблеми полягає в переговорах. Багато хто помилявся: Байден думав, що знищить Росію в короткі терміни. І Росія думала, що знищить Україну в короткі терміни. Вони помилялися. Війна триває вже чотири роки. Скільки життів, скільки грошей, скільки руйнувань вона заподіяла? І хто-небудь думає, що війна зупиниться на цьому? Вона не зупиниться", — заявив Лула да Сілва.

Фото: Wikipedia

Він також розкритикував Дональда Трампа за операцію у Венесуелі та погрози підвищити мита для Бразилії.

"Я вирішив проявити терпіння і сказав йому дослівно: "Дві країни, керовані двома 80-річними джентльменами, повинні провести дуже зрілу розмову"... Я сказав Трампу, що важливо визначити, яким лідером людина хоче бути. Я вважаю за краще бути поважним лідером, а не таким, що вселяє страх. Ніхто не має права вселяти страх", — повідомив да Сілва.

Він звинуватив Трампа в тому, що ціни на паливо зросли після нападу на Іран. І повідомив, що стурбований тим, що Рада Безпеки ООН, створена для підтримання миру, веде війну.

"Це наче світ був дрейфуючим кораблем без будь-якого інституту, який би спрямовував цивілізовану поведінку націй. Ми зіткнулися з дуже, дуже делікатною ситуацією: ніколи з часів Другої світової війни не було стільки одночасних конфліктів... Настав час переосмислити Організацію Об'єднаних Націй, щоб надати їй авторитету. Міжнародні інститути не виконують ту роль, для якої були створені...Геополітика 1945 року неактуальна для 2026 року", — резюмував Лула да Сілва.

