Нужны переговоры с РФ: 80-летний президент Бразилии считает, что война в Украине не остановится

Луис Инасиу Лула да Силва собирается баллотироваться на четвертый срок и считает, что со всеми надо договариваться. Он сказал, что хочет "работать со всеми", включая Китай, США и Россию.

80-летний президент Бразилии дал интервью газете El País перед предстоящими президентскими выборами на которых его оппонентом будет сын предыдущего президента Жаира Болсонару, который теперь отбывает 27-летний срок в тюрьме за подготовку государственного переворота. Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что он выступает за демократию, реформу ООН и считает, что войну в Украине можно прекратить переговорами.

Фото: El Pais

Президент Бразилии заявил, что хочет дожить до 120 лет и рассказал, что его беспокоит количество войн, которые идут в мире и что на всех оказывается давление с целью перевооружения.

"В Бразилии мы верили в разоружение и в 1988 году приняли Конституцию, запрещающую производство ядерного оружия. Что произошло? Соединенные Штаты не разоружились, как и Россия. Китай производил его. И Индия. И Пакистан. И Северная Корея. И вот мы, почти беззащитные, с сухопутной границей протяженностью 16 800 километров и еще 8 500 километрами береговой линии", — пожаловался Лула да Силва, признавшись, что звонил всем, включая Си Цзиньпину и Владимиру Путину, чтобы "обсудить это": "Трамп не имеет права просыпаться утром и угрожать стране. Он был избран не для этого, и его Конституция этого не позволяет. Крайне важно, чтобы те, кто находится у власти, взяли на себя большую ответственность за поддержание мира".

Відео дня

"Ради Бога, третья мировая война была бы трагедией в десять раз более разрушительной, чем вторая!" — заявил да Силва, отметив, что он "слишком молод" для еще одной холодной войны между Китаем и Соединенными Штатами и хочет "работать со всеми".

"Я хочу больше переговоров, больше демократии, больше многостороннего подхода", — сообщил он.

Журналист резонно засомневался, что Россия готова сотрудничать в рамках этого международного порядка. И спросил, почему Луис Инасиу Лула да Силва, учитывая то, что произошло с Украиной, не хочет быть более критичным по отношению к Владимиру Путину.

"Бразилия была крайне критична. Она ни разу не признала право России на вторжение на территорию Украины. Бразилия утверждала, что решение проблемы заключается в переговорах. Многие ошибались: Байден думал, что уничтожит Россию в короткие сроки. И Россия думала, что уничтожит Украину в короткие сроки. Они ошибались. Война длится уже четыре года. Сколько жизней, сколько денег, сколько разрушений она причинила? И кто-нибудь думает, что война остановится на этом? Она не остановится", — заявил Лула да Силва.

Лулу да Силву давно критикуют за симпатию к Путину Фото: Wikipedia

Он также раскритиковал Дональда Трампа за операцию в Венесуэле и угрозы повысить пошлины для Бразилии.

"Я решил проявить терпение и сказал ему дословно: "Две страны, управляемые двумя 80-летними джентльменами, должны провести очень зрелый разговор"… Я сказал Трампу, что важно определить, каким лидером человек хочет быть. Я предпочитаю быть уважаемым лидером, а не внушающим страх. Никто не имеет права внушать страх", — сообщил да Силва.

Он обвинил Трампа в том, что цены на топливо выросли после нападения на Иран. И сообщил, что обеспокоен тем, что Совет Безопасности ООН, созданный для поддержания мира, ведет войну.

"Это как если бы мир был дрейфующим кораблем без какого-либо института, который бы направлял цивилизованное поведение наций. Мы столкнулись с очень, очень деликатной ситуацией: никогда со времен Второй мировой войны не было столько одновременных конфликтов… Пришло время переосмыслить Организацию Объединенных Наций, чтобы придать ей авторитет. Международные институты не выполняют ту роль, для которой были созданы…Геополитика 1945 года неактуальна для 2026 года", — резюмировал Лула да Силва.

