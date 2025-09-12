В Бразилии экс-президента приговорили к 27 годам за попытку убить действующего президента: детали дела

Верховный суд Бразилии приговорил экс-президента страны Жаиру Болсонару к 27 годам заключения за попытку отменить результаты президентских выборов 2022 года.

Related video

Также 27 лет заключения Болсонару получил за попытку убийства действующего президента Лулы да Силвы, пишет издание G1.

Четыре из пяти судей коллегии Верховного суда Бразилии проголосовали за осуждение Болсонару по всем пяти обвинениям в деле и назначили ему наказание в виде 27 лет и трех месяцев заключения.

Болсонару признали виновным в планировании государственного переворота, участии в вооруженной преступной организации, попытке силой отменить демократический строй Бразилии, совершении насильственных действий против государственных институтов и повреждении государственного имущества во время штурма правительственных зданий его сторонниками 8 января 2023 года.

По версии прокуроров, частью плана переворота было возможное использование взрывчатки, военного оружия или яда для убийства левого президента Луиса Инасиу Лула да Силвы, его вице-президента Жеральдо Алкмина и судьи Верховного суда Александре де Мораеса, руководившего судебным процессом над Болсонару.

Федеральная полиция заявила, что политик был "полностью проинформирован" о намерениях отменить результаты выборов, давлении на армию для вмешательства и даже создании параллельного "офиса управления кризисами" для руководства правительством.

Прокуроры утверждали, что заговор начался еще в 2021 году для подрыва доверия общественности к избирательной системе.

На суде экс-президент Бразилии и другие обвиняемые отрицали любые правонарушения.

Адвокаты защиты еще могут подать апелляции, однако после их исчерпания решение становится окончательным, и любые тюремные сроки могут быть выполнены.

Реакция США на осуждение экс-президента Бразилии Болсонару

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон считает осуждение Жаиру Болсонару политическим преследованием и будет реагировать на это соответствующим образом.

"Политические преследования со стороны Александра де Мораеса, который нарушает права человека, продолжаются, поскольку он и другие члены Верховного суда Бразилии несправедливо приняли решение о заключении бывшего президента Жаира Болсонару. Соединенные Штаты соответственно отреагируют на эту охоту на ведьм", — написал Рубио.

Пост Рубио Фото: скриншот

Напомним, 9 сентября митингующие сожгли жену бывшего премьер-министра Непала.

Фокус также писал о том, как экс-президент Южной Кореи Юн Сок Йоль сорвал допрос, улегшись на пол в нижнем белье и отказавшись выходить из камеры.