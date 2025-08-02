"На земле в белье": экс-президент Южной Кореи сорвал собственный допрос необычным способом

Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Йоль сорвал допрос, улегшись на пол в нижнем белье и отказавшись выходить из камеры.

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Прокуроры, несмотря на ордер, так и не смогли доставить Юн Сок Ёля на допрос, пишет информационное агентство Yonhap News Agency.

"Подозреваемый упорно отказывался это сделать, лежа на земле в белье и не будучи одетым в тюремную форму", — заявила представитель специального прокурора О Чжон Хи на пресс-конференции.

Она уточнила, что из-за риска возникновения инцидентов, связанных с безопасностью, физическую силу к экс-президенту не применяли, и выполнение ордера временно приостановили.

О Чжон Хи также подчеркнула, что следователи повторят попытку, даже если придется применить силу.

По словам прокуроров, Юн Сок Йоль был одет в "майку без рукавов и тюремное белье".

В то же время один из адвокатов Йоля сообщил агентству Reuters, что Юн Сок Йоль с июля снова содержится в отдельной камере из-за попытки объявить ему новое подозрение. Это небольшое помещение, в котором температура воздуха приближалась к 40 градусам по Цельсию.

Обсуждение его внешнего вида, по словам адвоката, является "оскорблением достоинства" и демонстрирует, как государство нарушает права заключенных.

Отметим, что в ночь с 3 на 4 декабря 2024 года тогдашний президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил военное положение для "защиты конституционного строя", что привело к массовым протестам. Впоследствии ему объявили импичмент и обвинили в госизмене.

Напомним, в январе 2025 года суд в Сеуле арестовал экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.

Фокус также писал о том, что экс-президента Южной Кореи выселили из резиденции вместе с 11 котами и собаками.