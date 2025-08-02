"На землі в білизні": експрезидент Південної Кореї зірвав власний допит у незвичайний спосіб

Експрезидент Південної Кореї Юн Сок Йоль зірвав допит, влігшись на підлогу в спідній білизні й відмовившись виходити з камери.

Related video

Прокурори, попри ордер, так і не змогли доставити Юн Сок Йоля на допит, пише інформаційне агентство Yonhap News Agency.

"Підозрюваний наполегливо відмовлявся це зробити, лежачи на землі в білизні й не бувши одягненим у тюремну форму", — заявила представниця спеціального прокурора О Чжон Хі на пресконференції.

Вона уточнила, що через ризик виникнення інцидентів, пов’язаних із безпекою, фізичну силу до експрезидента не застосовували, і виконання ордера тимчасово призупинили.

О Чжон Хі також підкреслила, що слідчі повторять спробу, навіть якщо доведеться застосувати силу.

За словами прокурорів, Юн Сок Йоль був одягнений у "майку без рукавів і тюремну білизну".

Водночас один з адвокатів Йоля повідомив агентству Reuters, що Юн Сок Йоль з липня знову утримується в окремій камері через спробу оголосити йому нову підозру. Це невелике приміщення, в якому температура повітря наближалася до 40 градусів за Цельсієм.

Обговорення його зовнішнього вигляду, за словами адвоката, є "образою гідності" і демонструє, як держава порушує права ув'язнених.

Зазначимо, що у ніч з 3 на 4 грудня 2024 року тодішній президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан для "захисту конституційного ладу", що призвело до масових протестів. Згодом йому оголосили імпічмент і звинуватили в держзраді.

Нагадаємо, у січні 2025 суд у Сеулі заарештував експрезидента Південної Кореї Юн Сок Йоля.

Фокус також писав про те, що експрезидента Південної Кореї виселили з резиденції разом з 11 котами і собаками.