В Бразилії експрезидента засудили до 27 років за спробу вбити чинного президента: деталі справи

Верховний суд Бразилії засудив експрезидента країни Жаїру Болсонару до 27 років ув'язнення за спробу скасувати результати президентських виборів 2022 року.

Також 27 років ув'язнення Болсонару отримав за спробу вбивства чинного президента Лули да Сілви, пише видання G1.

Чотири з п’яти суддів колегії Верховного суду Бразилії проголосували за засудження Болсонару за всіма п’ятьма обвинуваченнями у справі та призначили йому покарання у вигляді 27 років і трьох місяців ув’язнення.

Болсонару визнали винним у плануванні державного перевороту, участі в озброєній злочинній організації, спробі силоміць скасувати демократичний лад Бразилії, вчиненні насильницьких дій проти державних інституцій та пошкодженні державного майна під час штурму урядових будівель його прихильниками 8 січня 2023 року.

За версією прокурорів, частиною плану перевороту було можливе використання вибухівки, військової зброї або отрути для вбивства лівого президента Луїса Інасіу Лула да Сілви, його віцепрезидента Жеральдо Алкміна та судді Верховного суду Александре де Мораеса, що керував судовим процесом над Болсонару.

Федеральна поліція заявила, що політик був "повністю поінформований" щодо намірів скасувати результати виборів, тиску на армію для втручання і навіть створення паралельного "офісу управління кризами" для керівництва урядом.

Прокурори стверджували, що змова почалася ще у 2021 році для підриву довіри громадськості до виборчої системи.

На суді експрезидент Бразилії та інші обвинувачені заперечували будь-які правопорушення.

Адвокати захисту ще можуть подати апеляції, однак після їхнього вичерпання рішення стає остаточним, і будь-які тюремні терміни можуть бути виконані.

Реакція США на засудження експрезидента Бразилії Болсонару

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон вважає засудження Жаїру Болсонару політичним переслідуванням та реагуватиме на це відповідним чином.

"Політичні переслідування з боку Олександра де Мораеса, який порушує права людини, тривають, оскільки він та інші члени Верховного суду Бразилії несправедливо ухвалили рішення про ув'язнення колишнього президента Жаїра Болсонару. Сполучені Штати відповідно відреагують на це полювання на відьом", — написав Рубіо.

