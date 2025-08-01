Трамп отложил Украину на 2026 год: почему США для начала решили разобраться с Бразилией и Индией

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50% пошлины на Бразилию. Логика Трампа в глобальной игре

Похоже, своими "жертвами" на этом этапе Трамп решил попробовать сделать Бразилию и Индию. И как и все предыдущие его действия, это не связано с РФ или нами. Это история об американо-китайских отношениях

О пошлинах для Бразилии

США — это 12% экспорта Бразилии и 15% важного технологического импорта. Но, при этом, Бразилия — главный партнер Китая в Латинской Америке и именно это больше всего раздражает Трампа. Именно поэтому торговая война с Бразилией настолько важна для Вашингтона. И это, возможно, главная битва в Южной Америке. На реакцию Китая и Бразилии сейчас смотрит вся Южная Америка и большая часть Африки. Если Бразилия прогнется, что очень вероятно, это будет означать, что Китай не может еще на равных тягаться с США. Битва за Бразилию — это не только о долларе, это о том, кто круче: США или Китай.

Об Индии

В последнем своем посте Трамп очень жестко сказал о кооперации Дели и Москвы, назвав экономики Индии и России умирающими. Но здесь ситуация следующая: Трамп считает, что Индии некуда деваться, она как естественный конкурент Китая вынуждена будет пойти на уступки в вопросе закупки российской нефти и перейдет на нефть из стран Персидского залива и США, тем самым ударив по нефтяным доходам России.

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Китай на потом

Все это является подготовкой к переговорам с Китаем и психологическим давлением на Москву. Похоже, Трамп пробует ослабить переговорные возможности Пекина и одновременно пугает Путина тем, что тот останется один на один с Поднебесной. И в этой ситуации у Путина мало шансов на субъектность.

Планы Трампа

Для Трампа до сих пор идеальным сценарием является тот, при котором Путин "первым моргнет" и попросит переговоров, в результате которых он останется на растяжке между Вашингтоном и Пекином.

План Б, он же самый реалистичный пока, я описывал в предыдущих постах. Суть его заключается в том, что США в течение следующих месяцев ведут переговоры, в результате которых устанавливаются определенные промежуточные и шаткие правила игры на следующие годы, Москва остается в орбите Китая, но Китай продолжает использовать Россию исключительно как сырьевой придаток без передачи технологий и строительства новейших заводов.

При любом сценарии об окне возможностей для мирных переговоров можно будет говорить не раньше чем через несколько месяцев (реалистично — зима-весна 2026 года). Но надо готовиться к тому, что нам будут навязывать сложные компромиссы.

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