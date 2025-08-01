Трамп пошел по пути Обамы: почему президент США не торопится с миром в Украине

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На самом деле, очень странно, что все решили, что Трамп "остановит войну и получит Нобелевку" в течение первого года своей каденции на посту президента.

Он ведь не на один год пришел в Белый Дом. Если он все "решит" в этом году, то дальше что? Курить бамбук.

Например, Обама шел на выборы с обещаниями прекратить войну в Ираке и вывести из этой страны основную часть американского военного контингента. Его избрали на пост президента в 2008 году, приступил он к своим обязанностям он в 2009-м. А основной корпус американских войск из Ирака вывели в 2012-м, накануне новых выборов и второго срока Обамы.

Вполне возможно, что примерно к 2028-му году Трамп прекратит одну "большую войну" и таки получит свою Нобелевку. Как и Обама. А потом передаст бразды правления своему молодому сменщику на 8 лет. Не как Обама.

А до этого разомнется на завершении десятка — двух войн калибром помельче. На "12-дневных", "5-дневных" и так далее. Там, где в корне слова есть "день", а не "год".

А та самая "Большая война", которую Трамп когда-нибудь добавит в свою коллекцию миротворца, все более походит на войну между Ираном и Ираком в 80-х годах прошлого века.

О которой я несколько раз писал.

И которая длилась 8 лет.

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