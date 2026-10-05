Друг Путина против сына друга Трампа: в Бразилии проходят президентские выборы, кто победит (фото)

4 октября в Бразилии проходят всеобщие выборы, на которых избираются глава государства, парламент и местные органы власти. В настоящее время борьба за высший пост в стране развернулась между действующим президентом Лулой да Сильвой и сыном экс-президента Жаира Болсонару.

На данный момент подсчитано почти 100 % голосов на избирательных участках, где сенатор Флавиу Болсонару имеет небольшое преимущество (около 2 %) над действующим президентом Лулой да Сильвой. Об этом сообщает Высший избирательный суд Бразилии.

По предварительным данным, в голосовании приняли участие более 124 миллионов избирателей, а общая явка по стране составила более 78,93%. Основная борьба за пост президента страны развернулась между нынешним главой государства Лулу да Сильвой и сыном экс-президента Болсонару — Флавиу Болсонару, который является сенатором в парламенте Бразилии.

Результаты выборов в Бразилии 4 октября Фото: Открытые источники

В настоящее время Флавио Болсонару набирает примерно на 2 % больше, чем действующий глава государства — 47 % против 45 %. В соответствии с положениями Конституции Федеративной Республики Бразилии, в случае отсутствия победителя в первом туре (по формуле 50% + 1 голос) должен быть проведен второй тур, который состоится 25 октября.

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Лула против Болсонару: чем примечательна предвыборная гонка в Бразилии

Издание Reuters отмечает, что за Флавио Болсонару наблюдаются "протестные голоса" со стороны людей, голосующих против действующего главы государства. Кроме того, из-за значительных финансовых проблем в стране предвыборная кампания основных кандидатов была довольно скромной, а главные соперники не принимали участия в теледебатах.

Сами же выборы были сопровождены множеством скандалов — от косвенного вмешательства Дональда Трампа и его поддержки сенатора Флавио Блосонару до скандала с ликвидацией Banco Master, который затронул огромное количество деятелей из сферы политики и юриспруденции в связи с масштабным отмыванием денег и махинациями в этом учреждении. В первом случае, несмотря на заявления Лулы о "попытках вмешательства", президент США лишь положительно отозвался о кандидатуре сына экс-главы Бразилии Болсонару, но громкий скандал, ставший крупнейшим со времен "Операции Автомойка" (2011 год), сильно подорвал шансы действующего президента на переизбрание.

Репортаж CNN Brazil о скандале с Banco Master перед выборами

В ходе расследования дела Banco Master следствие вышло на близкого друга президента — федерального судью Алешандру де Мораеша, который вместе с бывшим генеральным директором банка Даниэлем Воркару и группой лиц был причастен к махинациям и масштабному отмыванию средств. Также правоохранители разоблачили десятки политиков из разных партий, судей федерального уровня, банкиров, чиновников и даже семью Болсонару — как бывшего главу государства Жаира, получившего срок за попытку государственного переворота, так и Флавиу, который через Воркару получал средства на фильм "Темная лошадка" о судьбе его отца.

На фоне этого скандала высокая явка свидетельствует о политизации избирательного процесса. Помимо главы государства, избиратели выбирают всех 513 членов нижней палаты парламента и две трети Сената.

Ранее Фокус сообщал о том, что в Латвии на парламентских выборах побеждает партия действующего премьера. Партия действующего премьера Андриса Кулбергса наберет до 36% голосов.

Впоследствии стало известно, что в США ключевые штаты республиканцев все больше склоняются в пользу демократов. За месяц до промежуточных выборов в США опросы показывают постепенный рост поддержки избирателей в адрес кандидатов от Демократической партии.