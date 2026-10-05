Друг Путіна проти сина друга Трампа: в Бразилії проходять вибори президента, хто виграє (фото)

4 жовтня у Бразилії тривають всезагальні вибори, де обирають главу держави, парламент і місцеві органи влади. Наразі боротьба за головне крісло країни розгорнулася між чинним главою Лулою да Сілвою та сином експрезидента Жаїра Болсонару.

Наразі підраховано майже 100% голосів на виборчих дільницях, де невелику перевагу (близько 2%) має сенатор Флавіу Болсонару над чинним президентом Лулою да Сілвою. Про це повідомляє Вищий виборчий суд Бразилії.

За попереднім підрахунком, у голосуванні взяло участь понад 124 мільйони виборців, а загальна явка у країні складає понад 78,93%. Головна боротьба за місце президента країни розгорнулася між нинішнім главою держави Лулу да Сілвою та сином екс-президента Болсонару — Флавіу Болсонару, який є сенатором у парламенті Бразилії.

Результати виборів у Бразилії 4 жовтня Фото: Відкриті джерела

Наразі Флавіу Болсонару має приблизно на 2% більше, аніж чинний глава держави — 47% проти 45%. Відповідно до положень Конституції Федеративної республіки Бразилії, у випадку відсутності переможця в першому турі (за формулою 50%+1 голос), має бути проведений другий тур, який відбудеться 25 жовтня.

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Лула проти Болсонару: чим особлива виборча гонка в Бразилії

Видання Reuters вказує, що за Флавіу Болсонару помітні "протестні голоси" від людей, які голосують проти чинного глави держави. Крім того, через значні фінансові проблеми в країні виборча кампанія основних кандидатів була доволі скромною, а головні суперники не брали участі в телевізійних дебатах.

Самі ж перегони були сповнені масою скандалів — як від непрямого втручання Дональда Трампа та його підтримки сенатора Флавіу Блосонару до скандалу з ліквідацією Banco Master, який зачепив величезну осіб з політики та юриспруденції щодо масштабного відмивання та махінацій в цій установі. У першому випадку попри заяви Лули про "спроби втручання", президент США лише позитивно відгукнувся на кандидатуру сина екс-глави Бразилії Болсонару, але гучний топ-скандал з часів "Операції Автомийка" (2011 рік) сильно підірвав шанси чинного президента переобратися.

Сюжет CNN Brazil про скандал з Banco Master перед виборами

Під час розслідування Banco Master слідство вийшло на близького друга президента — федерального суддю Алешандре де Мораєша, який разом ексгендиректором установи Даніелем Воркару та групою осіб були причетні до махінацій та масштабного відмивання коштів. Також правоохоронці викрили десятки політиків різних партій, суддів федерального рівня, банкірів, чиновників і навіть сім'ю Болсонару — як ексглаву держави Жаїра, який отримав термін за спробу держперевороту, так і Флавіу, який через Воркару отримував кошти на фільм "Темна конячка" про долю його батька.

На тлі цього скандалу, висока явка свідчить про політизацію виборчого процесу. Окрім глави держави, виборці беруть усіх 513 членів нижньої палати парламенту та дві третини Сенату.

Раніше Фокус повідомляв про те, як у Латвії на парламентських виборах перемагає партія чинного прем'єра. Партія чинного прем'єра Андріса Кулбергса матиме до 36% підтримки.

Згодом стало відомо, що в США ключові штати республіканців усе більше прихильні до демократів. За місяць до проміжних виборів у США опитування показують поступове зростання прихильності виборців до кандидатів від Демократичної партії.