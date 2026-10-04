У Латвії на парламентських виборах перемагає партія чинного прем'єра: як це вплине на Україну

В суботу, 3 жовтня, в Латвії відбулися вибори до місцевого парламенту, де за даними екзит-полів переконливу перемогу здобуває правоконсервативний блок "Об'єднаний список". Партія чинного прем'єра Андріса Кулбергса матиме до 36% підтримки.

Наразі відомо, що цьогорічна явка виборців є однією з найнижчих в історії виборів, і складає лише 51,67%. Про це повідомляє Центральна виборча комісія Латвії.

Вибори до 15-го Сейму Латвії мали рекордно низьку явку на виборах Фото: скриншот

За даними екзит-полів, як вказує латиське видання LSM, саме партія чинного прем'єра "Об'єднаний список" здобуває від 33 до 35,6% голосів. Це може стати найбільшим результатом будь-якої політичної сили вперше з розпаду Радянського Союзу.

Наразі друге місце пророкують партію "Прогресивні" (до 11-13% голосів), яка відкрито висловлює прозахідну та проєвропейську риторику. Третіми є політсила "Латвія на першому місці" бізнесмена-популіста Айнарса Шлесерса, який може отримати до 11-12% голосів, а особливістю цієї партії є спроба залучити на свій бік проросійськи налаштованих виборців.

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Іншими трьома силами, які можуть пройти виборчий бар'єр у 5% стануть такі політичні партії як ліберально-консервативна партія "Нова єдність" (від 8 до 10%), блок "Суверенна Латвія/Альянс молодолатишів" (орієнтовно від 7 до 11%) та націонал-консервативне "Національне об’єднання" (від 5 до 7%).

Партія чинного прем'єра впевнено втримує перше місце Фото: скриншот

Латиські медіа вказують, що чинна партія прем'єра Кулбергса та практично всі політсили, окрім "Латвії на першому місці", є послідовними прозахідними та проукраїнськими прихильниками. На думку оглядачів, загальний курс латвійської політики не зазнає змін.

Раніше Фокус повідомляв про те, як у Болгарії перемогу здобули проросійські сили. Партія "Прогресивна Болгарія" стала лідером парламентських виборів, а її голова —експрезидент Румен Радев, відомий своїми проросійськими поглядами.

Згодом стало відомо про результати виборів до парламенту Швеції. Між собою зіткнулися два блоки — лівих і правих сил, але жодна з коаліцій не досягла впевненої перемоги в перегонах.