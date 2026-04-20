Парламентські вибори в Болгарії: впевнену перемогу здобув симпатик Росії

Партія "Прогресивна Болгарія" стала лідером парламентських виборів у Болгарії. Її голова — колишній президент Румен Радев, відомий своїми проросійськими поглядами.

Після опрацювання 100% протоколів Центральною виборчою комісією політсила Радева набрала 1 444 924 голоси, що становить 44,594% від усіх поданих бюлетенів, повідомляють на сайті ЦВК.

Вона також лідирує за кількістю голосів за кордоном (70 995 голосів, або 38,038%).

Із перемогою Радева вже привітали прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Друге місце — у правоцентристської партії ГЕРБ, яку очолює тричі колишній прем'єр-міністр Бойко Борисов. Вона набрала 433 755 голосів, або 13,387%. Уперше у своїй історії ця політсила опустилася нижче позначки у 20%.

Третій результат отримала партія "Ми продовжуємо зміни — Демократична Болгарія", яка отримала 408 845 голосів, або 12,618%. Від ГЕРБ її відділяє 24 910 голосів.

Відео дня

Четверте і п'яте місця посіли партія партія Деляна Пеєвскі, ДПС (230 693 голоси, або 7,120%) і "Відродження" Костадіна Костадінова (137 940 голосів, або 4,257%).

За даними ЦВК, остаточний розподіл мандатів дає "Прогресивній Болгарії" 130 місць у 52-х Національних зборах. Це дасть змогу обійтися без формування коаліційного уряду. Востаннє такого результату будь-якій партії в Болгарії вдавалося домогтися 1997 року, пише DW.

ГЕРБ отримує 39 місць, "Ми продовжуємо зміни — Демократична Болгарія" — 37, ДПС — 21, а "Відродження" — 13 місць.

Хто такий Румен Радев

Румен Радев — генерал ВПС Болгарії у відставці. Дев'ять років він обіймав посаду президента країни, а в січні пішов у відставку, щоб узяти участь у виборах. Політик обіцяв боротися з корумпованою елітою, очистити болгарські суди, підвищити доходи виборців із робітничого класу і налагодити зв'язки з Кремлем.

Протягом усієї передвиборчої кампанії Радєв і його коаліція відмовлялися засуджувати агресію Росії проти України. Він запевняв, що не стане накладати вето на спільні рішення Євросоюзу або торпедувати їх, але натомість утримуватиметься від участі в них, якщо визнає їх такими, що завдають шкоди національним інтересам Болгарії.

Як і колишній прем'єр Угорщини, протягом багатьох років Радєв виступав за відновлення імпорту енергоресурсів із Росії та проти військової допомоги Україні, за що його почали називати "болгарським Орбаном".

Він також назвав анексований Крим "російською територією". За його словами, Росія не може бути ворогом Болгарії, адже народ цієї країни вважають РФ "визволителькою".

Після поразки Віктора Орбана на виборах у Кремлі почали шукати нові точки впливу в ЄС. Серед потенційних напрямків аналітики називають Болгарію, де активізувалися проросійські сили та кампанії в соцмережах.

