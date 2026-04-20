Партия "Прогрессивная Болгария" стала лидером парламентских выборов в Болгарии. Ее глава – бывший президент Румен Радев, известный своими пророссийскими взглядами.

После обработки 100% протоколов Центральной избирательной комиссией политсила Радева набрала 1 444 924 голоса, что составляет 44,594% от всех поданных бюллетеней, сообщается на сайте ЦИК.

Она также лидирует по количеству голосов за рубежом (70 995 голосов, или 38,038%).

С победой Радева уже поздравили премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Второе место — у правоцентристской партии ГЕРБ, которую возглавляет трижды бывшим премьер-министром Бойко Борисов. Она набрала 433 755 голоса, или 13,387%. Впервые в своей истории эта политсила опустилась ниже отметки в 20%.

Третий результат получила партия "Мы продолжаем перемены – Демократическая Болгария", получившая 408 845 голосов, или 12,618%. От ГЕРБ ее отделяет 24 910 голосов.

Четвертое и пятое места заняли партия партия Деляна Пеевски, ДПС (230 693 голосами, или 7,120%) и "Возрождение" Костадина Костадинова (137 940 голоов, или 4,257%).

По данным ЦИК, окончательное распределение мандатов дает "Прогрессивной Болгарии" 130 мест в 52-м Национальном собрании. Это позволит обойтись без формирования коалиционного правительства. В последний раз такого результата какой-либо партии в Болгарии удавалось добиться в 1997 году, пишет DW.

ГЕРБ получает 39 мест, "Мы продолжаем перемены – Демократическая Болгария" — 37, ДПС — 21, а "Возрождение" — 13 мест.

Кто такой Румен Радев

Румен Радев — генерал ВВС Болгарии в отставке. Девять лет он занимал пост президента страны, а в январе ушел в отставку, чтобы принять участие в выборах. Политик обещал бороться с коррумпированной элитой, очистить болгарские суды, повысить доходы избирателей из рабочего класса и наладить связи с Кремлем.

На протяжении всей предвыборной кампании Радев и его коалиция отказывались осуждать агрессию России против Украины. Он уверял, что не станет налагать вето на совместные решения Евросоюза или торпедировать их, но вместо этого будет воздерживаться от участия в них, если сочтет их наносящими ущерб национальным интересам Болгарии.

Как и бывший премьер Венгрии, на протяжении многих лет Радев выступал за возобновление импорта энергоресурсов из России и против военной помощи Украине, за что его начали называть "болгарским Орбаном".

Он также назвал аннексированный Крым "российской территорией". По его словам, Россия не может быть врагом Болгарии, ведь народ этой страны считают РФ "освободительницей".

После поражения Виктора Орбана на выборах в Кремле начали искать новые точки влияния в ЕС. Среди потенциальных направлений аналитики называют Болгарию, где активизировались пророссийские силы и кампании в соцсетях.

Напомним, в Венгрии пост главы МИД займет Анита Орбан. Она не является родственницей бывшего главы правительства.